EYELINER KRALİÇESİ JESSICA ALBA

GÜZELLİK 2 sene önce

Bronz bir ten ve grafik eyeliner birleşince, ortaya kusursuz bir görünüm çıkar. Her zaman bronz, buğday ten rengine sahip, ünlü aktris Jessica Alba, mükemmel eyelinerın sırrını keşfetmiş gibi görünüyor. Eğer sıcak yaz günlerinde, gündüz makyajın için yoğun bir göz makyajı istemiyorsan, Jessica Alba gibi grafik eyeliner deneyebilirsin.

Nasıl elde edebileceğini merak ediyor musun?

Şimdi sıra sende!

Jessica Alba’nın eyeliner stili, üst kirpik diplerini çerçeveliyor ve göz bitiminde çok hafif kavislenerek kaş hizasına doğru kıvrılıyor. Aslında oluşturması çok kolay. Adımlarımızı takip ederek, aynı görünümü sen de elde edebilirsin!

İlk adım: Hazırlık aşaması

Nemlendirici uygulayıp, cildini makyaja hazırladıktan sonra, pürüzsüz bir cilt elde etmek ve makyajın uzun süre kalıcı olmasını sağlamak için, makyaj bazı uygula.

İkinci adım: Kusurlar kapansın

Cilt kusurlarını kapatmak ve gözaltlarını daha aydınlık göstermek için kapatıcı uygulayıp, cilt tonuna uygun renkte fondötenini, makyaj süngeri yardımıyla hafif dokunuşlarla uygula.

Üçüncü adım: Bronz görünüm

Bronz bir görünüm ve yüz hatlarını belirginleştirmek için, elmacık kemiklerinin altına, göz pınarlarına ve çene kemiğine bronzer uygula. Elmacık kemiklerinin üzerine ise, şeftali tonunda allığını sürebilirsin.

Dördüncü adım: Grafik eyeliner

Gelelim makyajın en can alıcı kısmına! Jel formda bir eyelinerı, üst kirpik çizgisi boyunca sür. Bir kat daha uygularken, orta kısımdan itibaren kalınlaştırmaya özen göster. Daha grafik bir efekt oluşması için, göz bitiminden yukarı doğru, isteğine göre kalın veya ince bir çizgi çek. İşte bu kadar!

Beşinci adım: Hacimli kirpikler

Jessica’nın kirpikleri gibi uzun ve hacimli görünüm için, takma kirpik efekti oluşturabilen rimelini, hem üst hem de alt kirpiklerine dikkatlice uygulayabilirsin.

Altıncı adım: Parlak dudaklar

En son olarak da, açık pembe veya şeftali tonlarındaki parlatıcınla görünümü tamamla!

Kaynak: makyaj.com

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