EŞİT TEN GÖRÜNÜMÜ İÇİN 4 SERUM

GÜZELLİK 4 saat önce Cemre Bosnalı

Güneşin oluşturduğu cilt lekelerinden kurtulmak ve eşit bir ten görünümü elde etmek için önerdiğimiz 4 serumu deneyin.

Her mevsimde çevresel faktörlerden etkilenen cildiniz, yazın güneşten dolayı daha büyük tehlike altında. Yaz boyuna cildinizi yeteri kadar korumadıysanız leke problemleri ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. Böyle bir durumda cildinizdeki ton farklılıklarını düzenleyen ve cildinizi eşit görünüme kavuşturan leke serumlarını düzenli olarak kullanmanızı öneriyoruz.

Güçlü cilt

Cildinizi güçlendiren ve koyu lekeleri gideren serum, gözle görülür şekilde cilt tonunuzu eşitliyor. Clinique, Even Better Clinical Koyu Leke Serumu, 50 ml, 399 TL

Işıltılı görünüm

İçeriğindeki pigmentler sayesinde cildinize ışıltı katacak serum; koyu lekeleri, akne izlerini ve kızarıkları hedefliyor. Clarins, Mission Perfection Serum, 30 ml, 360 TL

Son teknoloji

Gelişmiş leke düzeltici ve aydınlatıcı teknolojisi ile geliştirilen gece serumu, uyku sırasında lekelerle savaşarak eşit ve kusursuz bir cilt görünümü sunuyor. Estee Lauder, Enlighten Serum, 30 ml, 330 TL

Sıkılaştırıcı

Cilt dokusunu arındıran ve cildi sıkılaştıran serum, cildinizi yumuşacık yapacak. Kremsi yapısı sayesinde çok kolay uygulanıyor. Chanel, Purete Ideale Serum, 30 ml, 231 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI