EN İYİ 5 FERAHLATICI SPREY

GÜZELLİK 6 saat önce

Yaz sıcaklarında cildinizi her an ferah tutcak 5 vücut spreyi ile tanışın.

Güneşin etkisini daha fazla hissetiğimiz bu günlerde, parfüm yerine vücut spreyi kullanıp kendini ferahlatmayı tercih edenler buraya! Teninizde tazelik hissi yaratacak en iyi beş ürünü seçtik. Favorinizi seçip yaz boyu kendinizi şımartın.

Flormar Body Mist

Şeker ve vanilyanın harmanlamısıyla oluşan sprey, cildinizde tatlı bir ferahlık oluşturacak. İçeriğinde bulanan A ve E vitamini sayesinde de cildinizin esnekliği korunacak. 19,99 TL

The Body Shop Black Musk

İçeriğinde siyah vanilya notaları ve bambinella aroması buluan Black Musk’ın vücut spreyi ile gün boyu mükemmel kokun. 59,90 TL

Yves Rocher Hydratation Moisturizing

Aloe Vera içeren doğal formüllü bu vücut spreyi, cildinize gerekli olan nemi vererek yumuşacık olmasını sağlıyor. 27,90 TL

Bee Beauty Spring Flower

Spring Flower’ın içeriğindeki romantik çiçek formülü sayesinde cildinizde gün boyu bahar havası esecek. 12,90 TL

Victoria’s Secret Aqua Kiss

Aloe Vera ve papatya özü sayesinde cildinizde ferahlatıcı etki bırakacak olan bu sprey, cildinizin nemlenmesine de destek verecek. 74,99 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI