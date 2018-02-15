EL BAKIMI ŞART

GÜZELLİK 14 saat önce Dilruba Karaköse

İhmal ettiğimiz ellerimiz, Kiko Milano ürünleriyle şımarmaya hazır.

Her kadın yüz güzelliğine fazlasıyla önem verir. Temizleyiciler, serumlar, nemlendiriciler, bunlarla birlikte kozmetik ürünlerin de desteğiyle pürüzsüz, capcanlı bir cildimiz olsun isteriz. Ancak güzellik denildiğinde, bunu sadece yüzümüzle sınırlandırmak hiç doğru değil. Bir kadının cildine ne kadar önem verdiğini ve bakımlı olduğunu gösteren en önemli kısmı da elleri… Kabul edelim ki el ve tırnak bakımımıza gerekli önemi yeteri kadar göstermiyoruz. Her yaştan kadının güzellik ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan profesyonel makyaj markası Kiko Milano ise soğuk kış aylarında el bakımınızı, el tırnak maskeleri ve kremler ile tamamlıyor. Elinizin altında mutlaka bulunması gereken bu ürünlerle, kolay ve hızlı bir şekilde el ve tırnak bakımınızı düzenli hale getirebilirsiniz.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE