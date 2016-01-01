DÜNYA GÜZELİ CANNES’DA

GÜZELLİK 2 sene önce

L'Oréal Paris'in sponsoru olduğu Cannes Film Festivali hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam ise, L'Oréal Paris güzellik elçilerinden Azra Akın kırmızı halıda görücüye çıkacak. Güzelliğiyle nefes kesen Azra Akın 'ın kırmızı halı stil detaylarını beraber incelemeye ne dersin?

Azra Akın ve göz alıcı güzelliği

Azra Akın bu gece kırmızı halı da nude akımına kendini kaptıran yıldızlardan biri oldu. Tarçın bakırı saçları ise beyaz teni üzerinde harika bir biçimde salınan yıldız bu gece tüm flaşları üzerine topladı! Saçlarını iri dalgalar ile şekillendiren Azra, parlak elbisesi ile eskilere göz alıcı bir ithafta bulundu. Tam da kırmızı halının ihtişamına yakışır bir biçimde…

Kırmızı halı makyaj detayları

Bu gece Azra’nın kusursuz ten görünümü ilginin iri bakışlarında kalmasını destekledi. İri bakışlarını ortaya çıkarmak için siyah maskarasından yardım alan Azra makyajını Cannes’da bir çok yıldızın da tercih ettiği gibi nude tonlarda bir ruj ile tamamladı. Gül tonlarındaki allığı ise beyaz tenine harika bir sıcaklık kazandırırken, saç rengi ile de kusursuz bir uyum yakaladı.

Peki ya perde arkasında neler oldu? Azra kırmızı halıya nasıl hazırlandı? #Cannesdaguzellik ile ilgili daha fazla detay için Instagram üzerinden @lorealparis_tr ‘yi ziyaret etmeyi unutma.

Kaynak: makyaj.com

Daha fazlası için Tıklayın.