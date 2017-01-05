SAĞLIKLI ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ

DİYET 18 saat önce

Yaz öncesi form tutmak ve sağlıklı kilo vermenin püf noktalarını merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

Doğru ve sağlıklı zayıflama hakkında merak ettiklerimizi diyetisyen ve Parksima Sağlıklı Zayıflama Merkezi’nin kurucusu Gülşen Altın’a sorduk.

1. Yaz tatili yaklaştıkça herkes kilo verme çabasına girdi. Bu kısa süre zarfında en sağlıklı şekilde nasıl kilo verebiliriz?

Öncelikle kişilerin kilo alımının ana nedeninin ortaya çıkarılması gerekiyor. Çünkü 25 yıldır sadece bu alanda çalışan bir uzman olarak kilo sorunun altında, kişiyi yemeye iten fizyolojik rahatsızlıklara rastladığımı çok net söyleyebilirim. Bunların başında insulin direnci, tiroit rahatsızlığı, hipoglisemi gibi rahatsızlıklar geliyor. Yani size ben açım, şu an yemek yemeliyim emrini veren bir fizyolojik yapılanmayla ne kadar başa çıkabilirsiniz? İşte bu noktada o iç yapılanmaya bakıp, ana problemi çözmek lazım. Vücudumuz muhteşem çalışan bir organizma. Birkaç küçük dokunuşla tekrar mükemmel çalışabilir hale getirilip, çok kısa sürede kalıcı kilo kaybı sağlanabiliyor.

2. İdeal kilo kaybı ne olmalı? Kişi kendi kilosuna göre kaç kilo vermesi gerektiğini nasıl hesaplamalı?

Çok basit bir takım hesaplamalar var. Örneğin, kişinin beden kitle indeksi 25’in üzerindeyse bu önlem alması gerektiğinin göstergesidir. Beden kitle indeksini hesaplamak için vücut ağırlığınızı boyunuzun karesine bölmeniz yeterli. Kaç kilo vermesi gerektiğini herhangi bir ölçüm aleti olmadan hesaplamak çok doğru olmayacaktır çünkü tartıda görünen rakamdan ziyade kişilerin kas, yağ ve hüçre içi – hücre dışı sıvı dağılımlarını görmek ve ona göre ideal kilosunu belirlemek daha verimli. Benim önerim kendinize motivasyonunu arttıracak hedefler koymanız. Örneğin eskiden çok severek giydiniz bir pantalonunuzu tekrar giymek olabilir, bir alışveriş mağazasında çok beğendiniz bir elbisenin bir küçük bedeni olabilir, ya da birkaç ay sonra katılacağınız çok önemli bir organizasyon olabilir. Bu şekilde küçük hedefler koymak, başarıya ulaşmanızda çok etkili oluyor.

3. Çoğumuz diyet esnasında istediğimiz bölgelerden zayıflayamadığımızdan şikayet ediyoruz. Bölgesel zayıflamak için neler önerirsiniz?

Maalesef doğru. Çünkü kilo verirken hangi noktadan yağ kaybının olacağını belirlemek mümkün değil. İnternette gördüğünüz karından yağ kaybetmek için ne yemeli gibi yazılar doğruluk payı içermemekte. Besinlerin bu yöndeki etkisi çok minimum düzeyde. Bir de vücut sisteminin var olanı korumak yönünde yapılandırılmış durumda. Kilo kaybı genelde yağ dokusunun daha az olduğu yerlerden yaşanıyor. Dolayısıyla bu noktada devreye teknoloji giriyor. Bu cihazlarla istediğimiz bölgeye çalışarak, direkt o bölgeden yağ kaybını sağlıyoruz. Aynı zamanda kilo kaybında oluşan doku gevşekliğini de önlemiş oluyoruz.

4. Merkezinizde kullandığınız cihazlar neler? Nasıl etki sunuyor? İncelmeye nasıl destek veriyor?

Uygulama yapılacak bölge; yağ dokusunun kalınlığı, dağılımı, dokunun kalitesi gibi değerlendirmeye alınan pek çok faktör var. Cihazların doğru kişide ve bölgede kullanımı en kısa sürede en kalıcı ve etkili sonucu almak için en önemli faktör.

Örneğin, karın bölgesi yağlanmaları için en sık kullanılan cihaz Vanquish temassız incelme uygulaması. Vanqish son teknoloji radyofrekans sistemi. Her yıl Amerika’da düzenlenen estetik sektörü ödüllerinde, iki kere en iyi ameliyatsız vücut şekillendirme ödülünü alan bir cihaz. Diğer uygulamalara kıyasla 2 katı güçle ve geniş bir alanda işlem yapılabiliyor. Karın bölgesine uygulama yapılan sistemde; depolanan, kalıplaşan ve sıkılaşan yağ hücreleri ilk seanstan itibaren sıvılaşmaya başlıyor. Vücut sistemi, enerjiye ihtiyaç duyduğu an sıvılaşan yağ tabakasından ihtiyacını karşılıyor. İstenmeyen yağlar enerjiye çevrilerek, vücuttan atılıyor. 4 haftada minimum 5 – 6 cm incelme sağlıyor.

Selülit tedavisi, bacak ve iç bacaklardaki yağlanmalar, gevşek kol dokusu ve popo kaldırma için ise genelde Exilis Elite yöntemini kullanıyoruz.

Exilis sistemi, radyofrekans, cooling ve ultrasound sistemlerinin tek bir uygulamada bir araya getirilmesinden oluşuyor. Küçük başlığı sayesinde vücudun her alanına kolayca uygulama yapılabiliyor. İşlem yapılan bölgede fokuslu radyofrekans sisteminin yüksek ısısı ile yağ tabakası eritilirken aynı zamanda ultrasound sistemi ile yağın parçalanması ve sıkılaşması sağlanıyor. 4 – 8 haftada minimum 2-3 beden incelme sağlıyor.

5. Sizce en etkili tedavi şekli hangisi?

Kişinin fizyolojik olarak bir rahatsızlığı varsa bunu önlemeden cihaza sokmak ve sonuç beklemek bilimsel ve gerçekçi değildir. Dolayısıyla öncelikle beslenme uzmanı kontrolünden geçerek fizyolojik durumuna göre tedavi edildikten sonra cihaza girmesi veya kişi sağlıklı ise direkt cihaz tedavisinin başlaması gerekiyor. Her zaman cihazla birlikte kişiye uygun bir beslenme programının verilmesi gerekiyor. Aksi halde cihazdan alınan verimlilik ciddi oranda düşüyor.

Kısacası, kişinin sağlığını ve bölgesel fazlalıklarının olduğu estetik kısmını bütünsel olarak alıp, toplu bir tedavi oluşturmak en doğrusu. Bir yandan sağlıklı beslenme ve tedavi ile kilo kaybını sağlayıp diğer yandan da cihazlarla hedeflediğimiz yerden yağ kaybetmek ve incelmek önceliğimiz. Aynı zamanda 20’ye yakın tohum ve yağdan destek alarak metabolizmayı hızlandırıp bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemli.

6. Merkezinize gelenler en baştan itibaren ne tür işlemlerden geçiyor?

Öncelikle kişi kan testleri, vücut analizleri, özel bir cihazla organ yağlanma ve karın bölgesi ölçüsü testleri yaptırıyor ve buna göre kişinin kaç kilo vermek istediğiyle vücut formundaki beklentisine ilişkin tam kapsamlı bir tedavi programı çıkartılıyor ve belirlenen hedef doğrultusunda tedavi programı oluşturuluyor.

7. Vücudumuzdaki toksinlerin tamamı son dönemde çok popüler olan detoks yöntemiyle atılıyor mu? Siz detoksu öneriyor musunuz?

Detoksu yılda bir kere öneriyorum fakat bunu yapmaktaki amaç kilo vermek olmamalı. Detoksla verilen her bir kilonun geçici olduğu artık uygulayıcılar tarafından fazlasıyla deneyimlendi. Detoks, bütünsel temizlik ve arınmak için kliniğiye danışarak yılda 1 kere yapılmalı. Herhangi bir detox programın etkili olabilmesi için en az üç gün mümkünse en ideali 15 günlük bir dinlenme ve gevşeme süresine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü iç organların ve kan dolaşımının temizlenebilmesi bedenin yapay olan herşeyden uzak kalıp tamamen temize odaklanması çok önemli.

Vücuttan toksinleri uzaklaştırmak ve sonrasında temiz beslenmek en doğrusu. Mümkün olduğunca katkı maddesinden uzak durmak, organik olduğundan emin olduğunuz ürünleri tüketmek, alkolden mümkün olduğunca uzak durmak, bol su tüketmek ve bağırsak sağlığını korumayı amaç edinmeliyiz.

8. Diyet çok kişiye özel ancak ülkemizde halen basmakalıp diyetler uzmana danışılmadan yapılıyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Beslenme anlamında kadınlarda gördüğünüz en büyük yanlışlar hangileri? Ne yapmak gerekiyor?

Kilo vermek isterken obezitiye merhaba diyoruz. Kısa zamanda tartıdaki rakamı düşürmek için yaptıkları yanlış ve tehlikeli diyet uygulamalarıyla ciddi kas ve su kayıplarına sebep olarak hem dokularına ciddi zarar veriyorlar hem de problemin büyüyerek geri dönmesine sebep oluyorlar. Her defasında tekrarlanan bu tip uygulamalar ile ilerleyen yaşlarda kilo vermeleri, öncesinde hiç bu şekilde diyet yapmayan kişilere oranla çok zor ve uzun sürede oluyor. Daha öncesinde diyet deneyimi olmayan kişilerde çok kısa sürede inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Maalesef diğer danışanlarda bu süreç uzuyor.

RÖPORTAJ NİLAY YALÇINKAYA