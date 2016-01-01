OFİS ÇALIŞANLARINA 6 BESLENME ÖNERİSİ

DİYET 2 saat önce Cemre Bosnalı

Beslenme ve diyet uzmanı Dr. Gizem Köse, ofis ortamında çalışanları için 6 önemli beslenme önerisi verdi.

Saatlerce masa başında vakit geçiren ofis çalışanlarının, çok az hareket ettikleri ve buna bağlı olarak da kilo aldıkları gerçeği kaçınılmaz. Bunun önüne geçmek için uygulanması gereken birkaç nokta var. Modern hayatın getirdiği koşulların, kişilerin sağlığını bozduğuna dikkat çeken Dr.Gizem Köse, ofiste çalışanlar için beslenme önerilerinde bulundu.

Ofiste ev yemeklerinde yağa dikkat

Ofiste ev yemeği tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta yemeğin ne kadar yağ içerdiği. Pişirme sırasında eklenen yağ sonrasında yemeğin suyuna geçiyor. Bu yüzden ev yemeği yiyecekseniz yemeğin suyunu tüketmemenizde fayda var.

Sağlıklı atıştırmalık tüketin

Atıştırmalıklarda yapılan tercihler çok önemli. Çikolata, bisküvi gibi hızlı tüketimi olan besinler içerdikleri şeker sebebiyle kan şekerini hızlı yükseltip düşürüyor. Bu durumda bir sonraki öğün saatini beklemeden tekrar bir şeyler yeme isteği oluşuyor. Bu noktada evden getirilecek taze ya da kuru meyveler hayat kurtarıcı.

Light ürünler sizi kandırmasın

Şekersiz diyet ürünlerin tercih edilmesi gerçekten de şeker tüketimini azaltıyor. Ama miktara dikkat! Bir besin şekersiz diye kalorisiz demek değildir. Unutmayın, ne yediğiniz değil ne kadar yediğiniz önemli.

Çay ve kahve su yerine geçmiyor

İçecek olarak çay ve kahvenin bolca tercih edildiği ofis ortamlarında su içmek ihmal ediliyor. Ayrıca çay ve kahvenin su yerine geçtiği düşünülüyor. Aksine bu içecekler vücutta su tutulmasına sebep oluyor. Bu yüzden suyun yeri ayrı. Günde en az iki litre içmeyi ihmal etmeyin.

Limon tokluk süresini uzatıyor

İçtiğiniz içeceklere limon eklemeniz hem daha hoş bir aroma sağlar hem de tokluk sürenizi uzatmaya yardımcı olur. Bu yüzden tansiyonla ilgili bir probleminiz yoksa su ya da mineralli su tükettiğinizde limon dilimleri ekleyebilirsiniz.

Tuz ödem oluşturuyor

Yemeklerin tadına bakmadan tuz atmayın. Tuz tüketimi arttıkça su ihtiyacınız da artar ve ödem riski oluşuyor. Bu yüzden baharat kullanmak daha uygun olacak.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI