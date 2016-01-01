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CRAYOLA DUDAKLARI RENKLENDİRİYOR

Çocukluk tutkumuz Crayola, makyaj tutkunlarını Clinique ile yaptığı işbirliğiyle etkisi altına alıyor.

Çocukken sahip olduğumuz hayal gücünü kağıda dökerken, onlara dilediğimiz renkleri verebilme şansına Crayola pastel boyalarıyla sahip olduğumuz zamanları hatırlarsınız. İştah kabartan renkleriyle her çocuğun gözlerini parlatan Crayola, makyaj düşkünü kadınları da es geçmemeye kararlı. Makyaj ile aynı cümlede adının geçmesi kulağa enteresan gelse de bunu tek başına gerçekleştirmiyor Crayola. Önemli makyaj ve cilt bakımı markalarından olan Clinique ile işbirliği yapması sonucu ortaya sınırlı sayıda 10 farklı renkge sahip şeker gibi rujlar çıkıyor. Şubat ayına kadar Clinique mağazalarında satışta olacak CliniqueXCrayola rujlar için elinizi çabuk tutmakta fayda var.