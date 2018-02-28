COCO’YU SEVİYORUZ

GÜZELLİK 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Chanel’in yüksek teknolojili güzellik evi Beauty House, @WeLoveCoco hesabını kutluyor!

Chanel, geçtiğimiz günlerde @WeLoveCoco isimli yeni bir Instagram hesabını moda ve güzellik düşkünü kadınlarla buluşturdu. Kullanıcı paylaşımlarının yer alacağı bu hesabı kutlamak için Amerika’nın Los Angeles kentinde Beauty House adını verdiği bir Pop-Up mağazası açan Chanel, 4 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Dijital ve etkileyici pazarlama konusunda Chanel’in başarısını hepimiz biliyoruz. Bu alanda uzun yıllardır çalışan marka, atmış olduğu bu adım ile dijital başarısını bir üst seviyeye taşıyor. Sanal makyaj istasyonlarının bulunduğu mağazada, ziyaretçiler hem Chanel ürünlerini kolaylıkla deneme fırsatını yakalıyor hem de fotoğraf çekme kabinlerini kullanarak Instagram hesaplarına orijinal fotoğraflar ekleme fırsatı yakalıyor. Ayrıca mağazada, farklı dinlenme alanları, barlar ve makyaj standları da bulunuyor. Chanel yeni açtığı @WeLoveCoco hesabında, kullanıcılarından gelen video ve görsel içerikleri paylaşıyor olacak. Takipte kalın!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ