CİLT TEMİZLİĞİNDE DEVRİM

GÜZELLİK 14 saat önce Dilruba Karaköse

Foreo Luna mini 2'nin ileri teknoloji içeren özellikleri sayesinde cildiniz belki de hiç olmadığı kadar sağlıklı ve temiz olacak!

Güzel bir cildin ilk basamağı tabii ki düzenli ve etkili temizlik. Hangi ürünü kullanırsak kullanalım, eğer doğru şekilde temizleme işlemi yapmıyorsak, sonuç genellikle hüsran olabiliyor. Gün içinde maruz kaldığımız fazla kirliliğe karşı basit bir şekilde elimizle yıkamak ise çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Bunun için daha etkili çözümler arıyorsanız Foreo Luna mini 2, ileri teknoloji özellikleri ve bakteri oluşumunu engelleyen silikon yüzeyi ile cildinizin ihtiyacı olan hijyenik bakımı uygulamanıza olanak sağlıyor. Tüm cilt tiplerine uygun modelleri bulunurken silikon fırçası, bakteri birikimini engelleme özelliği ile hijyenik bir bakım ritüeli sunuyor. Hedefleri arasında ise cildinizdeki gözenekleri hem derinlemesine temizlemek ve görünürlüğünü azaltmak hem de kızarıklığa neden olan kirlerden arındırmak var.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE