GÜZELLİK Dilruba Karaköse
CHANEL GÜZELLİĞİ INSTAGRAM’DA
Chanel Beauty'nin, güzellik ve makyaj tutkunlarına harika bir sürprizi var.
Yüksek modanın can damarlarından Chanel, hazır giyim koleksiyonlarıyla yeniliğin ve modernizmin adeta vücut bulmuş hali olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlar için arzu nesnesine dönüşen pek çok ikonik parçasının yanı sıra güzellik ürünleriyle de kalplerde bambaşka bir yere sahip. Instagram’da gittikçe artan makyaj hesaplarıyla birlikte Chanel’de yeni @chanel.beauty hesabıyla bu oyuna sonunda dahil oldu. Markanın güzellik ve makyaj ürünlerinin benzersizliğini, Chanel’in global kreatif makyaj ve renk tasarımcısı Lucia Pica’nın ilham kaynaklarını ve çalışmalarını bu şekilde takip edebilmek artık mümkün. Chanel’in bu platforma dahil olmasındaki en etkili sebep ise, kadınların fark yaratabilmelerine yardımcı olmak.
SPRING-SUMMER 2018 COLLECTION NEAPOLIS: New City Try the luminous and smoldering colours of the new Spring-Summer 2018 Collection. LES 9 OMBRES Edition N°1 Affresco OMBRE PREMIÈRE CRÈME N°824 Verderame STYLO YEUX WATERPROOF N°938 Mare-Chiaro STYLO YEUX WATERPROOF N°939 Nero Vulcanico DIMENSIONS N°50 Nero Metallo — #CHANELNeapolis #SpringSummerCollection #CreateYourself #ChanelBeauty #ChanelMakeup
YAZI DİLRUBA KARAKÖSE