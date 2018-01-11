CHANEL GÜZELLİĞİ INSTAGRAM’DA

GÜZELLİK 8 saat önce Dilruba Karaköse

Chanel Beauty'nin, güzellik ve makyaj tutkunlarına harika bir sürprizi var.

Yüksek modanın can damarlarından Chanel, hazır giyim koleksiyonlarıyla yeniliğin ve modernizmin adeta vücut bulmuş hali olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlar için arzu nesnesine dönüşen pek çok ikonik parçasının yanı sıra güzellik ürünleriyle de kalplerde bambaşka bir yere sahip. Instagram’da gittikçe artan makyaj hesaplarıyla birlikte Chanel’de yeni @chanel.beauty hesabıyla bu oyuna sonunda dahil oldu. Markanın güzellik ve makyaj ürünlerinin benzersizliğini, Chanel’in global kreatif makyaj ve renk tasarımcısı Lucia Pica’nın ilham kaynaklarını ve çalışmalarını bu şekilde takip edebilmek artık mümkün. Chanel’in bu platforma dahil olmasındaki en etkili sebep ise, kadınların fark yaratabilmelerine yardımcı olmak.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE