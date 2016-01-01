CHANEL COCO CODES KARŞINIZDA!

GÜZELLİK 51 dakika önce

Chanel'in Coco Codes koleksiyonu, ne istediğini bilen, çabasız şıklığın timsali kadınlarımız için...

Geçtiğimiz yıl Chanel ile birlikte çalışmaya başlayan ve Beauty departmanında şaşırtıcı değişimlere imza atan makyaj artisti Lucia Pica bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Pica’nın 2017 İlkbahar/Yaz sezonu için hazırladığı “Coco Codes” isimli makyaj koleksiyonu, markanın kurucusu olan Gabrielle Chanel’in hayatını şekillendiren ve koleksiyonun ilham kaynağı olan kırmızı, siyah, altın, beyaz ve bej renklerle hayat buluyor. Bu cesur ve meydan okuyan beş rengin ışığında ortaya çıkan Coco Codes koleksiyonu allık, ruj, far paleti ve oje gibi ürünlerden oluşuyor. Lucia Pica koleksiyon ile ilgili düşüncelerini “Güzellik beklentilerini tersine çevirmek ve kadınların kendilerine meydan okumasını istiyorum.” diyerek ifade ediyor.