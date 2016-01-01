BURT’S BEES’DEN ÜÇ YENİ BAKIM KREMİ

GÜZELLİK 22 saat önce Cemre Bosnalı

Burt's Bees'in çıkarttığı yeni doğal bakım kremleriyle sizi tanıştıralım.

Mottosu doğal bir şekilde daha iyi bir hayat sunmak olan Burt’s Bees, %100 doğal içerikli tırnak bakım kremi, dudak balm’ı ve ayak kremini görücüye çıkardı. Bu kremler yalnızca yoğun bakım özellikleriyle değil mükemmel kokularıyla da gönlümüzü çaldı. Mutlaka deneyin deriz.

Sağlıklı Tırnaklar

Bakımlı tırnakların olmazsa olmazı ojeler ne yazık ki zaman geçtikçe tırnaklarımızın sararmasına neden oluyor. Bu sararmış tırnakların yardımına ise Burt’s Bees Tırnak Eti Bakım Kremi koşuyor. İçeriğinde bulunan limon yağı ile tırnaklarınızı ve tırnak etlerinizi besleyen, nemlendiren ve rengini açan bu kremi biz çok sevdik.

Pürüzsüz dudaklar

Antioksidan yönünden zengin olan shea yağı, E vitamini ve bal içeren Burt’s Bees Ballı Dudak Bakımı, bu kış çantanızın vazgeçilmez parçalarından olacak! Dudaklarınızın çatlamasını önleyen ve dudaklarınızı nemlendiren bu dudak balm’ının kokusu da bir harika.

Bakımlı ayaklar

Özellikle mevsim geçişlerinde daha fazla çatlayan ve bakım isteyen ayaklarınız için Burt’s Bees mükemmel bir ayak kremi geliştirdi. İçeriğinde hindistan cevizi yağı ve E vitamini bulunan bu krem; ayaklarınızı derinlemesine nemlendiriyor ve en kurumuş deriyi bile iyileştiriyor. Gece yatmadan önce sürüp çorap giyin. Sabah yumuşacık ayaklarla uyanacaksınız!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI