BENSU’NUN MAKYAJ SIRLARI

GÜZELLİK 1 gün önce Dilruba Karaköse

Max Factor ürünleriyle güzel oyuncu, doğal bir makyajın püf noktalarını paylaştı.

Yaz ayları içimizi kıpırdatıp, bize enerji veriyor ve bitsin istemiyoruz kabul. Ama birkaç zorluğu da yok değil. Kadınlar için özellikle makyaj yapmak ve tüm gün canlı bir şekilde tutabilmek kimi zamanda işkence halini alabiliyor. O zaman birkaç tüyoya ihtiyacımız olabilir değil mi? Doğal ve duru güzelliğiyle etkileyen oyuncu Bensu Soral, yaz aylarında doğal tonlarda makyaj ile büyüleyici görünüm elde etmek isteyen kadınlar için sırlarını paylaşırken küçük dokunuşlarla ve doğru ürün kullanımıyla harika bir görünüme kavuşmanın tüyolarını açıklıyor.

Bensu Soral makyajına cildi UV ışınlara karşı koruyan yapısı sayesinde hassas ciltler için de mükemmel bir kapatıcılık sunuyor. Max Factor Facefinity Compact Pudra uygulayarak başlıyor.

Max Factor Creme Bronzer ile yüzüne kusursuz bir bronzluk katarak doğal bir parlaklık elde ediyor.

Zoom action fırçası sayesinde kirpiklerin içten dışa her noktasını dolgun gösteren False Lash Epic Mascara’yı hem üst hem de alt kirpiklerine birkaç kat uygulayarak gözlerindeki ışıltıyı ortaya çıkartıyor.

Son olarak ise Color Elixir Honey Lacquer ruj ile dudaklarını hem nemlendirip hem de renk katmayı ihmal etmiyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE