BENEFIT’DEN KADINLARA DESTEK

GÜZELLİK 21 saat önce

Mor Çatı, Açev ve Benefit güçlü kadınlar için bir araya geliyor.

Makyajın her hali kadınlar için güzeldir. Ama özellikle bir amaca hizmet ediyorsa anlamını yüceltiyor ve her daim desteklenmeyi hakediyor. Makyaj malzemeleriyle kalbimizde hep farklı bir yere sahip Benefit’in Mor Çatı ve Açev ile yaptığı çalışma ise işte tam buna örnek. “Cesur Olan Güzeldir” isimli sosyal sorumluluk projesiyle birlikte, kadınların güçlü olmalarına destek olurken eğitimlerine, kişisel gelişimlerine ve şiddetten uzak bir yaşam sağlamaya da yardımcı oluyor. Bunu makyajla bağını koparmadan, Mayıs ayı boyunca Sephora mağazalarında yer alan Benefit Kaş Bar’larında yapılan kaş şekillendirme servisleriyle mümkün kılıyor. Elde edilen tüm gelir Mor Çatı ve Açev’in çalışmalarına bağışlanıyor. benefitcosmetics.com üzerinden randevunuzu alıp siz de destek olabilirsiniz!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE