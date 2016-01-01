YENİ GÜNE YENİ CİLT

BAKIM 57 dakika önce Ezgi Şuekinci

Diadermine Hydralist, cilt bakım rutininizin mutlak parçası olacak.

Şehir içinde yaşayanlar için ışıltılı, canlı ve dinlenmiş bir cilde sahip olmak çok da kolay olmuyor. Ancak 110 yılı aşkın dermatoloji uzmanlığına sahip, dünyaca ünlü cilt bakım markası Diadermine, kirli havanın, egzoz dumanlarının ya da ani değişen sıcaklıkların yorduğu cildi onarmak konusunda yeteneklerini konuşturmaya devam ediyor. Her gün bir sonraki güne daha hazırlıklı ve dinlenmiş bir cilt hayali kuranların ortak noktası olan Diadermine, yeni serisi Hydralist ile arzu edilen ışıltılı ve aydınlık cildi vadediyor. Derinlemesine bakım yapan Hydralist Gece Boyu Nem Bakımı, yumuşak ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanız için gereken tüm içerikleri sunuyor. hyaluronik asit ve çöl yosunundan elde edilen özler içeren ürün, etkili nemlendirme özelliği ile kuruyan ciltlerin karşısında duruyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ