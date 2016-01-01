THE BODY SHOP’TAN HER MOD İÇİN SPREYLER

BAKIM 15 saat önce Yunus Başaran

The Body Shop'ın harika kokularıyla bezeli, her modumuza uygun spreylerini mutlaka denemelisiniz.

Çok sevilen etkinlik serimiz #ALLescape’in son durağı Akdeniz bölgesinin göz alıcı oteli Akra Hotel’di. Etkinlik sponsorlarımızdan biri de kahvaltı keyfinde bize yeni ürünlerini lanse eden The Body Shop’tı ve Body Yogurt serisine bayılmıştık. Sadece 15 saniye gibi bir sürede emilim sağlamasıyla övünülen Body Yogurt ailesi kokularıyla cezbediyordu.

Bu lansman esnasında bir seriyle daha tanıştık, The Body Shop’ın yüz spreyleri. Sıcak günlerin kapımızda olduğu şu günlerde, cildimizin yorgun, gergin, kuru ve donuk olduğu anlarda hayat kurtarıyor.

Bizim nasıl suya ihtiyacımız varsa cildimizin de nemlendirilmeye ihtiyacı var. üstelik modumuza uygun olarak sunulmuş çeşitleri ise oldukça güzel kokuyor. Mandarin Enerji Veren Sprey, Mint Matlaştırıcı Sprey, Coconut Yatıştırıcı Sprey, Strawberry Pürüzsüzleştirici Sprey ve Rose Dewy Işıltı Veren Sprey, sadece 39.90 TL’ye mağazalarda satışta!

YAZI YUNUS BAŞARAN