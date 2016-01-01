SONBAHARDAN ÖNCE SON BRONZLUK

BAKIM 23 saat önce Cemre Bosnalı

Hızlı ve kusursuz bir şekilde bronzlaşmanızı sağlayacak bu 4 çiçek özlü yağı keşfedin.

Tatili deniz kıyısında geçirmek ve son kez güneşin yakıcı etkilerinden yararlanıp bronzlaşmak isteyenlere önerimiz tabii ki yağlar. Güneşe çıktığınızda veya güneş sonrasında sürebileceğiniz bu 4 çiçek özlü yağın en sevdiğimiz özelliği, çok amaçlı olmaları. Vücut haricinde yüze ya da saça uygulanabiliyor olması bizce çok avantajlı. Plaj çantanızdan eksik etmeyin.

Egzotik

Güneşe çıktığınızda süreceğiniz bu ürün, cildinize mükemmel bir bronzluk sunuyor. Ayrıca cansız, kırık ve kuru saçları onarmakta da çok etkili. Saçlarınız parlak, yumuşak ve canlı bir görünüme ulaşacak. İçeriğindeki tahiti monoi çiçeğinin egzotik kokusunu çok sevdik.

Yves Rocher, Tahiti Monoi Yağı, 39,90 TL

Besleyici

Vücudunuzda, saçınızda ve yüzünde kullanabildiğiniz bu yağ, cildinize bronzluk kazandırırken aynı zamanda cildinizi ve saçınızı yoğun bir şekilde nemlendirip besleyecek. Mis çiçek kokusuna hayran kalacaksınız.

Lierac, Çiçek Özlü Çok Amaçlı Yağ, 149 TL

Rahatlatıcı

İçeriğinde amber çiçeği, argan ve üzüm çekirdeği gibi çeşitli yağlar bulunan bu ürün, vücudunuzu, yüzünüzü ve saçınızı nemlendiriyor ve onarıyor. Bronzluğunuzu korumak ve cildinizi rahatlatmak için güneş sonrası kremlerin yerine kullanabilirsiniz.

Caudalie, Divine Oil, 135 TL

Yatıştırıcı

Portakal, tiare çiçeği, vanilya ve su bulunan yağ, ışıltılı bir bronzluk sağlarken aynı zamanda yüzünüzü ve vücudunuzu yaşlanmaya karşı koruyor. Hafif dokusu ile cildinize ipeksi bir yumuşaklık kazandıracak.

Nuxe Sun, Bronzlaştırıcı Yüz ve Vücut Yağı, 85 TL