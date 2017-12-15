SHEA VE AŞKIN BİRLİKTELİĞİ

BAKIM 2 gün önce Cemre Bosnalı

Kalemiyle mükemmel hikayeler tasarlayan Rifle Paper Co, L’occitane’ın Shea serisini birer sanat eserine dönüştürdü.

Hayatınızda önem taşıyan anların resimlerini istediğiniz objelerin üzerine çizerek küçük mutluluklar yaşatan Rifle Paper Co, şimde de L’occitane için bir proje yaparak Shea serisinin küçük boy hediye setleri için çizim yaptı. Doğa ve hayat kaynaklarından ilham alarak ambalajları oluşturan Rifle Paper Co, bu çalışmaya Shea ve Aşkın Birlikteliği adını verdi. Yılbaşı hediyesi içi harika bir seçenek!

Şimdi gelelim bu serinin içeriğine. Organik shea yağı, badem özü, hindistan cevizi yağı ve bal ile zenginleştirilen el kremi, hızlı emilme özelliği ile ellerinizi yağlandırmadan nemlendiriyor ve dış etkenlere karşı koruyor. Vücut peelingi Shea Rich Body Scrub, içeriğindeki shea yağı, kayısı yağı ve fince shea fındığı kabukları sayesinde nazik ve etkili bir temizleme sağlıyor. Cildinizi ölü derilerden kurtarıp rahatlamasını sağlarken pürüzsüz bir yapı sunuyor. Ultra Rich Body Cream ise yine shea yağlı içeriği sayesinde cildinizi derinlemesine besliyor, koruyor ve kendini yenilemesini sağlıyor.

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