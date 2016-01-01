SEYAHAT BOYU BAKIM

BAKIM 7 saat önce Cemre Bosnalı

Çantanızda çok az yer kaplayacak ve her yere götürebileceğiniz bu seyahat boyu bakım ürünlerini keşfedin.

Bol bol tatile çıkılan bu aylarda, hayatınızı kolaylaştıracak seyahat boyu bakım ürünleriyle sizi tanıştıralım. Tatile çıkıyorsunuz diye rutin bakımınızı ihmal etmeyin. Seçtiğimiz 5 ürünle bakımınız hiç eksik kalmayacak. Bu ürünleri nereye giderseniz gidin yanınızda taşıyabileceksiniz. Hayatınızı kolaylaştırmaya hazır mısınız?

Temizleme yağı

Tüm makyajınızı tek bir ürünle temizlemek çok kolay. Üstelik sizi yükten de kurtarıyor. Bu küçük yağ ile cildiniz temizlenecek, dinlenecek ve yumuşacık olacak. M.A.C, Cleanse Off Oil Tranquil, 30 ml, 29 TL

Nemlendirici krem

Cildinizi temizledikten sonra nemlendirmemek olmaz. Bu ürün, özel formülü sayesinde cildinize uzun süre nem sağlıyor ve cildinizi rahatlatıyor. Clinique, Moisture Surge Intense, 15 ml, 26 TL

Banyo seti

Tüm gün boyunca güneşe ve deniz suyuna maruz kalan saçlarınız iyi bir bakımı hakediyor. L’Occitane seyahat boy banyo setinin içindeki şampuan, esansiyel yağlar barınıdırıyor. Bu sayede saçlarınız ağırlaşmadan canlanıyor. Badem duş yağı ile de cildiniz ışıltı ve yumuaşklık kazanıyor. L’Occitane, mini canlandırıcı banyo seti, 59 TL

Saç fırçası

İnce ve elastik dişleri sayesinde en karışık saçları bile rahatça açabilen bu fırça, mutlaka çantanızda bulunsun. Tangle Teezer, 60 TL

SOS

İçerisinde bulunan mini tırnak törpüsü, mini cımbız, cep aynası, saç tokası, göz makyaj temizleme ve oje çıkarıcı mendiller acil durumlarda hayatınızı kurtaracak. Sephora, SOS Kit, 49,90 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI