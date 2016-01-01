PALMOLIVE İLE CİLDİNİZİ ŞIMARTIN

BAKIM 2 saat önce Cemre Bosnalı

Yaz dönüşü neme ve bakıma ihtiyacı olan cildinizi Palmolive, Luminous Oils duj jeli ile güzelleştirin.

Biliyorsunuz ki yaz boyunca cildiniz güneşe, tuzlu ve klorlu suya maruz kaldığı için ekstra neme ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu noktada ise yardımınıza Palmolive’in yeni çıkardığı Luminous Oils duş jeli yetişiyor. Makademya Yağı & Şakayık Özleri ve Avokado Yağı & İris Özleri seçenekleri olan bu duş jeli, cildinizde ipeksi bir dokunuş yaratıyor. Etkili içeriği ile cildinizi besliyor ve ihtiyacı olan nemi kazandırıyor. Cildinizde bıraktığı yumuşacık etki ile banyo keyfinizi ikiye katlayacak duş jelinin, günlük bakım ritüelinizin vazgeçilmezi olacağına eminiz. Biz bayıldık!

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