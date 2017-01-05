MİSEL SULARIN 5 YÖNÜ

BAKIM 4 saat önce

Makyaj temizlemenin en kolay yolu misel suların etkileyici 5 yönü...

Makyaj temizlemenin en kolay ve pratik yollarından biri olan misel sular, neredeyse banyo dolabımızda demirbaş görevi görmeye başladı. Çıktığı ilk günden itibaren yavaş yavaş etkisi altına alan ve her markanın mutlaka yakın markajına alıp, farklı formüllerini satışa sunduğu bu su bazlı temizleyicilerin işlevleri de bir hayli etkileyici. 5 maddeyle misel suların etkilerini inceleyelim;

1. Makyajı etkileyici şekilde temizler

Misel suların içinde bulunan etkin maddeler kir ve makyaj konusunda bir mıktanıs görevi görüyor adeta. Bu yüzden yağlı ya da kuru bir his bırakmadan cildi temizlerken, temiz ve taze bir his bırakıyor.

2. Cildi nemlendirir ve besler

Yüzünüzü yıpratmadan narin bir şekilde temizleyen misel sular, sabun, alkol veya diğer sert kimyasallar olmadığından cildi nemli tutup beslemeye de yardımcı oluyor.

3. Her cilt tipi için uygun

Adeta trend olmasıyla birlikte farklı formülleriyle karşımıza çıkan bu temizleyiciler, en hassas ciltler için bile mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

4. Makyaj temizleme sürenizi kısaltın

Tek bir adımda yüzünüzdeki kiri ve makyajın temizlemesiyle birlikte, bizi çok üşendiren makyaj temizleme rutinimizi yarı yarıya kısaltıyor.

5. Seyahat dostu

Pratikliği sayesinde temizleyici ve toniklere duyulan ihtiyacı gidermesiyle birlikte, bavulunuzda ağırlık yapmadan tek bir ürünle seyahat edebilme kolaylığını da sunuyor.

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme suyu 14.99 TL

Bioderma Sensibio H2O 45 TL

La Roche Posay Effaclar Yağlı Ciltler İçin Misel Su 40 TL

Vichy Purete Thermale Solution Micellaire 45 TL

Caudalie Makyaj Temizleme Suyu 54 TL

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE