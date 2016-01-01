KIŞ AYLARI İÇİN 5 NEMLENDİRİCİ

BAKIM 1 saat önce Cemre Bosnalı

Soğuk havalarda cildinize iyi gelecek, nem oranı yüksek ürünleri keşfedin.

Havaların iyice soğuduğu bu günlerde cildinizi, ellerinizi ve dudaklarınızı sık sık nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Nemini kaybeden cildiniz; çatlamaya, kırışmaya, sarkmaya ve lekelenmeye eğilimli oluyor. Durum böyle olunca sizin de bakımınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Cildinizin kurumasını önlemeye ve kuruyan derinizi onarmaya destek verecek ürünler seçtik. Mutlaka deneyin.

Kusursuz eller

El ve tırnak bakımı için yoğun nem sağlayan krem, cildinizin su tutma kapasitesini artırıyor. İçeriğindeki shea yağı ve gliserin ile kuru ve yıpranmış ellerinizi besleyip onarıyor. Temiz el ve tırnaklarınıza istediğiniz miktarda masaj yaparak uygulayın.

Mükemmel cilt

Cilt bakım rutinini yepyeni kokularla zenginleştirmek isteyenlere önerimiz, Nivea’nın değerli yağlar serisi. Yağlı bir his bırakmadan cildinizin kurumasını engelleyen ve derinlemesine nemlendiren seri, özellikle kış ayları için ideal. Cildinizin nem dengesini sağlarken, vücudunuza sağladığı esneklik ve yumuşaklıkla rahatlayacaksınız. Biz çok sevdik.

Pürüzsüz dudaklar

Kuruyan ve çatlayan dudaklar, oldukça bakımsız bir görünüme yol açıyor. Bu yüzden gün içerisinde sık sık balm sürmek önemli. Flormar’ın kışa özel tasarlanan 6 farklı Care4Lips’in yoğun nemlendirme özelliği ve SPF 15 koruma faktörü sayesinde dudaklarınız soğuk havalardan korunacak. Aynı zamanda dudaklarınıza sunduğu tatlı renklere bayılacaksınız.

Nemli ayaklar

Ayaklarınız ve topuklarınızdaki en kurumuş deriyi bile yoğun kıvamıyla nemlendirmeye ve canlandırmaya destek veren krem, ayaklarınızda yumuşacık bir etki bırakıyor. Günlük kullanıma uygun olan bu kremi uyguladıktan sonra, etkisini kaybetmemesi için çorap giymeyi ihmal etmeyin.

Parlak saçlar

Cildiniz kadar saçlarınızın da soğuktan etkilendiğini ve kuruduğunu hatırlatalım. İçeriğinde bulunan altı farklı yağ ve E vitamini ile saçlarınızı güçlendiren ve parlatan bu yağ, bizim favorimiz. Çok amaçlı bir yağ olduğu için vücudunuzu nemlendirmek için de kullanabilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI