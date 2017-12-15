KAYAK ÇANTANIZDA BULUNMASI GEREKEN 5 ÜRÜN

BAKIM 2 gün önce Cemre Bosnalı

Kayak tatilinde çantanızda mutlaka bulunması gereken ürünleri seçtik.

Kış aylarının en eğlenceli aktivitesi olan kayak zamanı geldi. Bu eğlenceli tatile birkaç günlüğüne çıkmış bile olsanız cilt bakımınızı tam yapmanız önemli. Cildinizin kurumasını, yanmasını ve nemini kaybetmesini engellemek için çantanızdan ayırmamanız gereken ürünler var. Gelin beraber göz atalım.

Güneş kremi

Kar üzerinden yansıyan güneş ışınlarının cildinize çok zararlı olduğunu unutmayın. Soğuğun da etkisiyle cildinizde kızarıklıklar oluşturuyor. Aynı zamanda hafif şişlik, kaşıntı, yanma ve ileri vakalarda da ödeme yol açabiliyor. Bu rahatsızlıklar sonucu ciltte ciddi lekelenmeler meydana gelebiliyor. Dolayısıyla kara çıkmadan önce ve kayak sırasında sık sık güneş kremi sürmeniz şart. Bioderma’nın bu kremi, yüksek koruyucu özelliği, hafif ve yağlandırmayan yapısı ile bizim favorimiz.

Nemlendirici krem

Gün boyu soğuktan kuruyan cildinizi odanıza gidip ılık bir duş aldıktan sonra nemlendirmeniz önemli. Bu kar tatili için yoğun nemlendirici özelliği olan bir krem bulunsun deriz. Dr. Jart+’ın Ceramidin nemlendirici kremi bu açıdan çok ideal. Kronik su kaybını engelleyen ve nem dengenizi sağlayan krem, cilt bariyerinizi içeriden nemlendiriyor. Dolayısıyla gün boyunca kuruyan yüzünüz eski haline dönmüş oluyor.

Dudak kremi

Şehirdeki soğuk havada bile çatlayan dudaklarınızın, dağ havasında çok daha fazla zarar gördüğünü göz önünde bulundurarak bol miktarda dudak balm’ı kullanmanızı öneriyoruz. Incia’nın dudak kremleri çatlamayı önlemek için harika bir seçenek. Beş farklı içeriğe sahip olan doğal dudak besleyicileri, birbirinden değerli yüzde 100 doğal yağ ve arıların ürettiği balmumu içeriyor.

El kremi

Kayak sırasında eldiven giyseniz bile dağ havasının soğuğu ellerinizin kurumasına ve çatlamasına sebep oluyor. Durum böyle olunca ellerinizi sık sık nemlendirmeniz gerekiyor. Bal, badem ve hindistan cevizi yağı ile zenginleştirilen el kreminin besleyiciliği oldukça yüksek. Aynı zamanda içerisindeki ylang ylang ve yasemin özleri kreme muhteşem bir koku sunuyor. Yağlandırmadan nemlendiren krem, ellerinizde pürüzsüz bir etki bırakıyor.

Saç yağı

Cildiniz kadar saçlarınızın da soğuktan etkilendiğini hatırlatalım. Kuruyan ve nemini kaybeden saçlarınıza duş sonrasında mutlaka bakım yapın. Örneğin vitaminli bir yağ sürerek saçınızın nem dengesini düzenleyebilirsiniz. Nuxe’un çok amaçlı yağı içerdiği altı farklı yağ ve E vitamini ile saçlarınıza yoğun bakım sağlayacak. Vücudunuza da uyguyabileceğiniz bu yağ, kar tatilinizin kurtarıcısı olmaya aday.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI