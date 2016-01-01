KAŞLARINIZ GÜRLEŞEBİLİR Mİ?

BAKIM 2 saat önce

Piyasada yer alan çok sayıda ürüne karşı bu konuda yeni bir yöntemimiz var: kaş enjeksiyonu!

Şükürler olsun ki 90’ların incecik kaş modası geride kaldı. Cara Delevingne, Lily Collins ve Emilia Clarke gibi Hollywood’un en güçlü kaşlarına sahip yıldızların da desteğiyle, kalın ve doğal duran kaşlar uzun süredir trend. Ama maalesef hepimizin kaşları doğuştan harika bir şekile ve gürlüğe sahip değil.

Kozmetik sektörünün de bu açığı yakalamasıyla birlikte kalem, jel, pudra ve maskara formunda birçok ürün, ince ve seyrek kaşlı kadınların imdadına yetişiyor. Eğer daha kalıcı ve uzun ömürlü bir sonuç arıyorsanız yeni çözüm kaş enjeksiyonları…

Kaş enjeksiyonu nedir?

PRP( platelet-rich plasma) denilen bir işlem ile gerçekleştiriliyor. Kendi kanınızdan elde edilmesiyle birlikte yeni kaş oluşumunu desteklemeyi vaadediyor.

Nasıl işe yarıyor?

Özellikle geçmişte fazla alınmasından ve işlem görmesinden dolayı seyrelmiş kaşlarda işe yarayan bu işlem, kan akışını canlandırarak saç folliküllerini uyarıp, kaşlarınızdaki büyüme faktörlerini aktif hale getiriyor.

Ne kadar sürede sonuç alınıyor?

Kişiden kişiye değişiklik göstermesiyle birlikte, dört aya kadar sonuç alınabildiği gözlemleniyor.

Yan etkisi var mı?

Her tür işlemde risk olabileceği gibi bu durumda biraz kişisel farklılıklara dayanıyor. Cildinizin ne kadar hassas olduğuna bağlı olarak özellikle 24 içinde kızarıklıklar olabiliyor.

Bu tarz bir işlem konusunda çekimserseniz, serumlarla kaşlarınızı gürleştirmeyi deneyebilir ya da daha yaygın bir işlem olan microblading’i düşünebilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE