EVDE DİŞ BEYAZLATMANIN 4 YOLU

BAKIM 2 saat önce Cemre Bosnalı

Diş doktoruna gitmeden evde dişlerinizi beyazlatmak mümkün. Doğal yöntemlerle bembeyaz dişlere kavuşmak için bu 4 yolu deneyin.

Beyaz dişlere sahip olmak sağlıklı görünümün yanı sıra mükemmel bir gülüşün de temeli. Renk açıcı ve parlatıcı özellikleriyle doğal bir parlaklık sunan bu 4 yöntemi deneyin. Düzenli kullanımda ışıldayan dişlere kavuştuğunuzu göreceksiniz. Artık kocaman gülümsememeniz için hiçbir neden yok!

Çilek

Çileğin içindeki plak oluşumunu engelleyen malik asit, dişlerin beyazlamasını sağlıyor. Ayrıca lif bakımından zengin olması sayesinde, dişler derinlemesine temizleniyor, bakteri ve mikroorganizmalar da yok oluyor. Çileği ezip diş fırçasıyla uygulamanız yeterli. İçerisinde asit olduğu için haftada iki kereden fazla uygulamayın.

Karbonat

Doğal renk açıcı özelliği olan karbonat, en çok bilinen ve kullanılan yöntem. Karbonatı yalnız başına kullanmak yerine her zaman kullandığınız diş macununuzla karıştırarak uygulayabilirsiniz. Çünkü karbonatla florür birleşince daha etkili bir sonuç elde ediliyor. Haftada üç kere mutlaka uygulayın.

Limon

Limonu tek başına veya karbonatla karıştırarak uygulayabilirsiniz. Tek başına uygulayacaksınız fırçanızın üzerine birkaç damla sıkmanız yeterli. Karbonatla beraber kullanmak isterseniz bir çay kaşığı karbonatın içine limon sıkıp köpüğüne kadar karıştırın. Asit özelliği olduğu için haftada en fazla iki kere tekrarlayın.

Gliserin

Anti bakteriyel özelliği ile bilinen gliserin, dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra mikropları öldürerek çürük oluşumunu engelliyor. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç damla gliserini dişinize uygulayın.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI