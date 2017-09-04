EV YAPIMI 4 MEYVE MASKESİ TARİFİ

BAKIM 1 gün önce Cemre Bosnalı

Eylül ayına giriş yapmışken cildinizi bu 4 maskeyle yenilemeye ne dersiniz?

Pürüzsüz bir görünüme ulaşmak için meyvelerin gücünden yararlanın! Üstelik bu bakım maskelerini hazırlamak son derece kolay. Sizin için seçtiğimiz kolay tariflerle cildinizi temizleyebilir, lekelerinizi hafiftebilir ve cildinizi nemlendirebilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu meyvelerinizin organik olması!

Doğal nem deposu

Malzemeler:

Yarım muz

1 yemek kasığı portakal suyu

Yarım yemek kaşığı bal

Öncelikle balın sıvı hale gelmesi için üzerine ılık su dökün. Muzu da püre haline getirdikten sonra üzerine balı ve portakal suyunu ekleyip karıştırın. Göz kenarlarından uzak tutacak şekilde temiz yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekleyin. Balın nemlendirme etkisi sayesinde cildinize krem sürme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz.

Aydınlık görünüm

Malzemeler:

3 dilim papaya

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı portakal suyu

Papayayı yüzünüze uygulanabilecek kıvama gelene kadar blendardan geçirin. Daha sonra limon ve portakal suyunu üzerine ekleyip karıştırmaya devam edin. Göz kenarlarından uzak tutacak şekilde temiz yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekleyin. Sonuç; taze ve aydınlık bir cilt görünümü!

Onarıcı maske

Malzemeler:

Yarım kase çilek

1 yemek kaşığı süt

1 çorba kaşığı pirinç suyu

Çilekleri ezip diğer malzemeleri üzerine ekleyin ve pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın. Göz kenarlarından uzak tutacak şekilde temiz yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekleyin. Antioksidanlar bakımından zengin olan çilek, cildinizi onaracak ve düzenli olarak kullanıldığında güneş, hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı koruyacaktır.

Vitamin deposu

Malzemeler:

2 yemek kaşığı mango püresi

1 yemek kaşığı yoğurt

Mangoyu ezip yoğurtla karıştırın. Göz kenarlarından uzak tutacak şekilde temiz yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekleyin. Maskeyi yıkadıktan sonra canlı bir cilt görünümü elde ettiğinizi göreceksiniz. Bu maskenin özelliği, mangonun içine bol miktarda bulunan C vitamininin, yoğurdun içindeki laktik asitle birleşmesi ve bu ikilinin hücreleri yenilemesi!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI