EN İYİ 5 SAÇ MASKESİ

BAKIM 2 saat önce Cemre Bosnalı

Her an sağlıklı saçlarınız olsun istiyorsanız haftada bir kere saçınıza maske yapmayı ihmal etmeyin.

Yaz boyunca deniz, havuz ve güneş derken saçlarınızın iyice yıprandığını tahmin ediyoruz. Bu sağlıksız görünümden kurtulmak ise aslında çok kolay. Saçınıza her hafta düzenli olarak maske uygularsanız saçlarınızın daha az kırıldığını, canlı ve parlak göründüğünü göreceksiniz. Tabii bu zamana kadar maskelerden destek almadıysanız önce saçlarınızı kestirip kırıklarınızdan kurtulun! Bu 5 ürün bizim favorimiz. Sizin de memnun kalacağınıza eminiz.

Parlak saçlar

Saçı kırılmalarına karşı saçı koruyan bu maske, saça doğal bir parlaklık ve yumuşaklık veriyor. Shiseido, Hair Care Intensive Treatment Hair Mask, 169 TL

Zengin içerik

İçeriğindeki saf Argan yağı sayesinde saçı içten besleyen maske, her saç tipine uygun. Boyalı saçlar dahil! Balmain, Hair Couture Repair Mask, 139 TL

Canlandıran etki

Yıpranmış saçları yeniden yapılandırıp saçlara canlılık veren maske, saçınızı baştan aşağı yenileyecek. Kerastase, Masque Force Architecte, 122 TL

Keratin desteği

Kuru ve nemini kaybeden saçlara canlılık veren maske, saça bitkisel keratin desteği vererek onarım yapıyor. Phyto, Phytokeratine Mask, 125 TL

Onarıcı etki

Maskenin içeriğindeki Omega 3 ve ınca ınchi yağı kırılmaları en aza indirgeyip saçın ipeksi ve dolgun görünmesini sağlıyor. John Frieda Full Repair Mask, 42,50 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI