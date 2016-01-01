EN İYİ 5 CİLT TEMİZLEME YAĞI

BAKIM 16 dakika önce Cemre Bosnalı

Temizlik anlayışınızı değiştirecek ve cildinizi derinlemesine kir, yağ ve makyajdan arındıracak yağ formundaki temizleyicileri keşfedin.

Makyaj yapsanız da yapmasınız da yüzünüzü her gün temizleyicilerle yıkayıp sonrasında nemlendirmek önemli. Cildinizi temizlerken aynı zamanda cildinizin nem dengesini sağlayan temizleme yağları ilk olarak size garip gelse de günlük rutininiz için oldukça ideal. Yağ formundaki temizleyiciler, ciltten yalnızca kiri arındırmakla kalmıyor, nemlendirme özelliği sayesinde makyaj sonrası bakımınıza da destek vermiş oluyor. Deneyin, eminiz çok seveceksiniz.

Clarins Total Cleansing Oil

Perilla tohumu yağı ve zeytinyağı içeren bu ürün, cildinizi besliyor, yumuşatıyor ve cildinizi nemlendirerek gerginlik hissini yok ediyor. 111 TL

Sephora Supreme Cleansing Oil

Cildi yumuşatarak kirden ve makyajdan arındıran bu ürün, en kalıcı makyajları bile rahatlıkla temizliyor. Duruladıktan sonra da ciltte yağlı bir his bırakmıyor. 29.90 TL

Kiehl’s Botanical Cleansing Oil

Su ile emülsiyon oluşturarak temizleme sütüne dönüşen ürün; içeriğindeki skualan, akşam sefası ve lavanta yağı sayesinde nem dengenizi sağlıyor, cildinizi yatıştırıyor ve besliyor. 135 TL

Caudalie Make Up Removing Cleansing Oil

Tamamen doğal içeriği ile yüzünüzü derinlemesine temizleyen ve nemlendiren bu ürün, cildinizi suya dayanıklı ürünlerden bile nazikçe arındırıyor. 65 TL

Shiseido Ultimate Cleansing Oil

Yüz temizleyicisi dışında banyoda vücudunuz için kullanabileceğiniz bu yağ, suya dayanıklı güneş kremlerini ve kalıcı makyajları rahatlıkla temizliyor. Yaz için ideal. 109 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI