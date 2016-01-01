BAKIM Cemre Bosnalı
EN İYİ 5 CİLT TEMİZLEME YAĞI
Temizlik anlayışınızı değiştirecek ve cildinizi derinlemesine kir, yağ ve makyajdan arındıracak yağ formundaki temizleyicileri keşfedin.
Makyaj yapsanız da yapmasınız da yüzünüzü her gün temizleyicilerle yıkayıp sonrasında nemlendirmek önemli. Cildinizi temizlerken aynı zamanda cildinizin nem dengesini sağlayan temizleme yağları ilk olarak size garip gelse de günlük rutininiz için oldukça ideal. Yağ formundaki temizleyiciler, ciltten yalnızca kiri arındırmakla kalmıyor, nemlendirme özelliği sayesinde makyaj sonrası bakımınıza da destek vermiş oluyor. Deneyin, eminiz çok seveceksiniz.
Clarins Total Cleansing Oil
Perilla tohumu yağı ve zeytinyağı içeren bu ürün, cildinizi besliyor, yumuşatıyor ve cildinizi nemlendirerek gerginlik hissini yok ediyor. 111 TL
Sephora Supreme Cleansing Oil
Cildi yumuşatarak kirden ve makyajdan arındıran bu ürün, en kalıcı makyajları bile rahatlıkla temizliyor. Duruladıktan sonra da ciltte yağlı bir his bırakmıyor. 29.90 TL
Kiehl’s Botanical Cleansing Oil
Su ile emülsiyon oluşturarak temizleme sütüne dönüşen ürün; içeriğindeki skualan, akşam sefası ve lavanta yağı sayesinde nem dengenizi sağlıyor, cildinizi yatıştırıyor ve besliyor. 135 TL
Caudalie Make Up Removing Cleansing Oil
Tamamen doğal içeriği ile yüzünüzü derinlemesine temizleyen ve nemlendiren bu ürün, cildinizi suya dayanıklı ürünlerden bile nazikçe arındırıyor. 65 TL
Shiseido Ultimate Cleansing Oil
Yüz temizleyicisi dışında banyoda vücudunuz için kullanabileceğiniz bu yağ, suya dayanıklı güneş kremlerini ve kalıcı makyajları rahatlıkla temizliyor. Yaz için ideal. 109 TL
HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI