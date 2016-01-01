EN ETKİLİ 5 VÜCUT PEELİNGİ

BAKIM 1 gün önce Cemre Bosnalı

Pürüzsüz bir vücut görünümünün adresi olan vücut peelingleri banyo rutininizin bir parçası haline getirin.

Ölü derilerden cildi arındıran ve pürüzsüz bir yumuşaklığa kavuşturan vücut peelinglerinin bir diğer özelliği ise kan dolaşımını hızlandırarak çatlak ve selülit gibi sorunları ortadan kaldırması. Durum böyle olunca bu ürünleri banyo rutininizin bir parçası haline getirmek şart. Düzenli olarak kullandığınızda etkili sonuç alacağınızı düşündüğümüz 5 vücut peelingiyle tanışın.

Origins Ginger Body Scrub Smoothing Body Buffer

Zencefil özlü bu ürün, cildinizi canlandırıp nefes almasını sağlayacak. 99 TL

The Body Shop Brazilian Cupuaçu

İki farklı yağ içeren Brazilian Cupuaçu, yağ dokusu ile cildinizi beslerken, tuz içeriği ile ölü hücrelerden arındıracak. 119,90 TL

L’occitane Aromachologie Revitalizing Body Scrub

İçeriğindeki birçok esansiyel yağ ve şeker kristalleri sayesinde cildiniz canlı ve pürüzsüz bir görünüme ulaştıracak. 148 TL

Clarins Gommage Exfoliant Smooting Body Scrub

Uygulandığında ferahlık hissi yaratan ürün, tam yazlık! 190 TL

Sephora Gentle Melting Body Scrub

Kızılcık özü, pamuk sütü, ince bambu tozu ve meyve asitleri içeren bu ürünün en çok sevdiğimiz kısmı, yumuşacık dokusu. 34,90 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI