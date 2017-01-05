ELLERİNİZİ SOĞUKTAN KORUYAN 10 ONARICI KREM

BAKIM 14 saat önce

Eller soğuktan en çok etkilenen ve zarar gören bölgelerin başında geliyor. Yumuşacık ve bakımlı ellere sahip olmak için kurtarıcı el kremleriyle tanışın.

Ellere kaybettiği nemi geri kazandırarak yumuşacık olması için etki sunuyor.

Caudalie, Cabernet Hand and Nail Cream, 30 ml, 49 TL

Kalsiyum ve E vitamini içeren bu el kremi, aynı zamanda tırnak bakımına da destek veriyor.

Avon, Intensive Relief Hand Treatment, 100 ml, 13 TL



Macadamia yağı içeriği ile kuru ellere yoğun nem vererek yumuşak ve bakımlı görünmesini sağlıyor.

Oriflame, Soft Caress, 75 ml, 16,90 TL

İçeriğindeki shea yağı ve yağ asitleri ile kuruyan ellerin yumuşayıp onarılmasına destek veriyor.

L’Occitane, Cedrat Hand Cream, 30 ml, 31 TL

Çok kuru ve sertleşmiş ellerin yumuşayıp nemlenmesi için etkili.

Vaseline, 100 ml, 6 TL

Güneşin el üzerinde yarattığı kahverengi lekelere karşı SPF 20 güneş koruması sağlıyor.

Neutrogena, Visibly Renew SPF 20, 75 ml, 15 TL

Besleyici badem özleriyle kuru ve yıpranmış ellerin nemlenmesine yardımcı oluyor.

Yves Rocher, Cranberry & Almond Hand Cream, 75 ml, 21,90 TL

Elleri soğuk hava ve çevresel faktörlerin olumsuz etkilerine karşı koruyor. İçeriğinde E vitamini yer alıyor.

Nuxe, Reve De Miel Hand and Nail Creme, 75 ml, 35 TL

Doğal içeriği ve hindistan cevizi özü ile kuru ciltlerin nemlenmesine yardım ediyor.

Inecto, / Gratis 75 ml, 6,90 TL

İçerdiği geniş spektrumlu UVA/UVB koruması ile güneşin neden olduğu hasarın önlenmesine yardımcı oluyor.

Artistry/Amway, Essential Hand Cream SPF 15, 62,10 TL