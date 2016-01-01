DÜZENLİ YAPMANIZ GEREKEN 5 GÜZELLİK SIRRI

BAKIM 1 gün önce Cemre Bosnalı

Güzel ve bakımlı olmak için 5 güzellik sırrı verdik. Bakım rutininize ekleyin deriz!

Çoğu kişi bakım rutininizde temizleyici, krem, tonik gibi çeşitli ürünler kullanıyor. Ancak tam bir bakım için düzenli olarak yapmanız gereken bazı önemli ayrıntılar var. Bu küçük ayrıntılarla hem daha bakımlı hem de daha sağlıklı görüneceksiniz.

Omega 3’ten destek alın

Kusursuz ve genç bir cilt görünümü için yalnızca krem kullanmanız çok da etkili olmuyor. Kremlerin yanında cildinize içten destek verecek besinlerden destek almanız şart. Omega 3, cilt bariyerinizi koruyan önemli bir yağ asiti. Cilt dokunuzu pürüzsüz ve parlak olmasını sağlayan omega 3 yağ asiti, alt bağ dokunuzu koruyarak yaşlanma ve kırışıklık karşıtı etki gösteriyor.

İnce çizgilerin önüne geçin

İnce çizgilerin oluşmasını önlemek aslında çok kolay. Günlük bakımınızın sonunda nemlendiricinizi masaj yaparak uygulayın. Kremi aşağıdan yukarıya güçlü hareketlerle sürmek kan dolaşımınızın hızlandırıyor ve böylece ince kırışıklıkların önüne geçilmiş oluyor. Bunun dışında yüz yogası yapmak da genç bir cilt için çok önemli. Günde en fazla 15 dakikanızı alacak yoga hareketlerini internetten bulabilirsiniz.

Gözaltı morluklarına veda

Uykusuzluk, stres ve yorgunluk gibi etkenlerden dolayı oluşan gözaltı morlukları geçirmek için genel olarak salatalık, çay gibi bitkisel çözümlere yöneliyoruz. Ancak atladığımız bir besin var. Çiğ patatesi gözlerin üzerine koymak bu problem için oldukça etkili bir yöntem. Çiğ patatesin salgıladığı enzimler sayesinde gözaltı morluklarınız iyileşiyor ve parlak bir görünüme ulaşıyor.

Tırnaklarınıza nefes aldırın

Oje sürmekten zarar gören tırnaklarınız zayıflıyor ve sararıyor. Dolayısıyla sürekli tırnaklarınızın ojeli olmamasına özen göstermek ve haftada bir mutlaka bakım yapmak önemli. Burt’s Bees’in Limon yağı içeren tırnak eti bakım kremi, haftalık bakımınız için ideal. Mis kokulu bu krem, tırnaklarınızı ve etlerinizi besliyor ve tırnaklarınızın nefes almasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sararmış kısımları beyazlatıyor.

Dudaklara ekstra bakım

Özellikle soğuk havalarda dudaklarımız çok kuruyor ve çatlıyor. Nekadar balm sürsek de bu çatlak görünümün önüne tam olarak geçemiyoruz. Özellikle koyu ruj sürüldüğünde çok kötü bir görünüm oluşuyor. Durum böyle olunca kış aylarında haftada bir kere dudak peelingi yapmak şart. M.A.C’in lip scrubtious ürünü harika. Mutlaka deneyin.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI