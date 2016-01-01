COSMED İLE YILBAŞI GECESİNE HAZIRLIK

BAKIM 4 saat önce Cemre Bosnalı

Cosmed’in 6 muhteşem ürünü ile yeni yıla kusursuz bir cilt görünümüyle girmeye var mısınız?

Günler öncesinden yılbaşı gecesinin heyecanına kapılıp planlar yaptınız, kıyafetinizi seçtiniz. Geriye sadece bu gecede kusursuz bir cilt görünümü elde etmek kaldı. Cosmed, tam da bu noktada her yaşa ve cilt tipine uygun ürünleriyle tüm ihtiyaçlarınıza yanıt veriyor. Yılbaşından önce Cosmed ürünleriyle kusursuz görünmenin sırlarını keşfedin!

Güzellik temizlik ile başlar

Sağlıklı ve taze bir cilde sahip olmanın yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, çevre kirliliği gibi etmenlerden ve siyah noktalardan arındırılması büyük önem taşırken, cilt tipine uygun ürünler kullanmak da ışıl ışıl görünümün anahtarlarından. Cosmed Alight Arındırıcı Toz Temizleyici’nin enzim peeling etkisiyle cildiniz arınıyor ve tüm bu problemleriniz çözülüyor. Su ile aktif hale gelen bitkisel enzim yapısı sayesinde cildinizin daha pürüzsüz ve aydınlık olmasını sağlıyor.

Cilt detoksu ile yağlı görünüme veda edin

Parlayan ve yağlı bir cildin rahatsız edici etkisinin yanı sıra makyaj uygulamaları için de hiç elverişli değil. Cosmed Complete Benefit Matlaştırıcı Soyulabilen Maske, cildinizin yağ, ölü hücreler ve kirden arındırılmasını sağlarken, gözeneklerinizin sıkılaştırılmasına, sebum salgınızın dengelenmesine ve cildinizin mat bir görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor.

Cildiniz S.O.S. verirse endişelenmeyin

Malum, Aralık ayındayız; soğuk hava, rüzgar gibi dış etkenler cildin hassasiyetini artırıyor, kızarıklıklara ve tahrişe neden oluyor. Cosmed, bu soruna Ultrasense Yatıştırıcı S.O.S Krem Jel ile çözüm sunuyor. Uzun süreli nem ihtiyacınızı da karşılayan krem jel, cildinizin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak pürüzsüz ve yumuşak bir etki sağlıyor.

Son dakika sivilceleri kabusunuz olmasın

Kurutucu özelliğe sahip Cosmed Complete Benefit Akne Kontrol Jeli, yağlı ve akneli ciltler için özel olarak geliştirildi. İçeriğinde bulunan özel formüllü aktif bileşenler ile sebum salgınızı düzenlenliyor ve sivilcelerinizi kontrol altına alıyor. Son dakikada çıkan aknelerinizi hızla iyileştirip sivilce oluşumunun önüne geçerek, güzelliğinize gölge düşmemesine yardımcı oluyor.

Yılbaşı makyajı için bazınız hazır mı?

Cildimizi temizledik, nemlendirdik ve son dakikada çıkan kötü sürprizlere “dur!” dedik. Şimdi sırada mükemmel bir makyaja baz hazırlamak var. Cosmed Ultrasense Renk Düzenleyici CC Krem, cildinizi nemlendirip UV koruması sağlarken, içerdiği mineral renk pigmentleriyle cilt problemlerin görünürlüğünü azaltılmasına yardımcı oluyor.

Kusursuz görünümün son adımı: Dudaklar

Sağlıklı cildin tamamlayıcısı olan dudakları da unutmayan Cosmed, Atopia Dudak Balmı ile hassaslaşan dudakların onarılmasına, nemlendirilmesine ve beslenerek yenilenmesine yardımcı oluyor. Böylece sürdüğünüz ruj mükemmel görünüyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI