CİLT SAĞLIĞI İÇİN 5 ADIM

BAKIM 1 gün önce

Güzel, sağlıklı ve nemli bir cilt için yapılması gerekenleri sizin için listeledik!

Güzellik kavramı herkes için farklı anlamlar ifade etse de, her kadın bu amaç için kendine has yöntemler deneyip durur. Son zamanlarda sosyal medyanın yarattığı geniş dünya sayesinde artan makyaj tutkusu bunun temelini oluştururken, önemli olan güzel bir cildin temelini daha sağlam oluşturmak. Çoğu kadının savaştığı kuru ve cansız cilt problemi için yapılması gerekenler ise 5 madde halinde sizlerle;

Su yenilebilir mi?

Hemen hemen her yerden ve herkesten duyduğumuz “Mutlaka su için” öğüdü, uyulması gereken maddelerinden en başında geliyor. Ancak su açısından zengin meyve ve sebzeleri tüketerek, hem su ihtiyacınızı giderip hem de bu gıdalardaki önemli vitaminleri alabilirsiniz.

Atıştırmalık şart!

Nemli bir cildin yolunun sudan geçtiğini söylemiştik. Gün içerisinde canınız bir şeyler yemek istediğinde ise vücudunuz ve cildiniz için sağlıklı salatalık ve greyfurt gibi yüksek oranda su içeren besinleri tercih etmekte fayda var.

Her şeyin başı stres

Şehir hayatının yüksek temposu içerisinde stresten uzak kalabilen biriyle karşılaşmak neredeyse imkansız. Sağlığınızla birlikte cildinizi de tehtit eden bu durumu minimuma indirmek bizim elimizde. Mümkün olduğu kadar dışarı çıkmaya, arkadaşlarınızla vakit geçirmeye ve nefes almaya özen gösterin.

Sporsuz olmaz

Bilinen temel gerçeklerden biri de spor yapmak. Vücudumuzdaki kaslar yüzde 70 oranında su içerdiği için, yağ oranını azaltıp kas kazanmak için egzersizi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Spor salonlarına gerek kalmadan yapacağınız yürüyüşler, merdiven inip çıkmak bile büyük fark yaratacak.

Doğru ürün önemli

Cildinizi korumak ve nem seviyesini arttırmak için doğru kremleri kullanmak son derece önemli. Zararlı ışınları engelleyen, cilt bariyerini güçlendiren, nem ve ışıltı sağlayan bu ürünler, güzel bir cilt için son dokunuş.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE