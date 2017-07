CİLDİNİZ NEME DOYSUN

BAKIM 1 gün önce

Cilt kuruluğuna yeni çözümümüz vücut yağları!

Yılın hangi döneminde olursak olalım, yaz ya da kış farketmeden cildimizi nemli tutmak bir hayli önem taşıyor. Çoğu kadın ise bu doğrultuda, mümkünse her gün nemlendirici kremler kullanarak vücuduna gerekli değeri ve özeni gösteriyor. Ancak sıkça elimizin altında bulunan vücut losyonları, cilt tarafından çok hızlı bir şekilde emildiğinden tekrar kuruluk hissi yaratabiliyor.

Bunlara alternatif olarak karşımıza çıkan vücut yağları ise istediğimiz nemli cilt için biçilmiş kaftan. Bu yağlar cildinizin kalitesini artırıyor ve böylece gün boyu nemli kalmasını sağlıyor. Peki kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine göz atalım;

Doğru seçim

Söz konusu yağ olduğunda en güzeli doğal ya da doğal içerikli olanlar. Alkol içermeyen, jojoba, argan ya da zeytin yağı gibi doğal yağların bulunmasına dikkat etmek gerek.

Uygulama

Vücudunuz ıslak olduğu zaman yağlar cildinize en iyi şekilde nüfuz eder. Bu yüzden duştan sonra hafif nemli cildinize uygulamak en iyi sonucu verecektir.

Kullanım oranı

Yağlar yapısal olarak yoğun olduğu için küçük miktarlar alarak kullanmanız aşırıya kaçmadan vücudunuzu nemli tutmaya yetecek.

NUXE Huile Prodigieuse Bakım Yağı 100 ml, 130 TL | Le Petit Marseillais Besleyici Kuru Vücut Yağı, 150 ml – 24.90 TL | Darphin The Revitalizing Oil, 107 TL | The Body Shop Spa Of The World Polynesian Monoi Saç ve Vücut Yağı, 99.90 TL | Neutrogena Vücut Yağı 200 ml, 30 TL

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE