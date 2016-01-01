ÇİÇEKLERLE CİLT BAKIMI

BAKIM 24 saat önce Cemre Bosnalı

Cildinizde taze ve canlı etkiler yaratıp enerjik duyguların kapılarını açacak bu 4 floral ürünü keşfedin, kendizi harika hissedin.

Sonbaharı keyifli bir hale getirmek için kullandığınız bakım ürünlerine mis gibi çiçek kokanları da eklemeye ne dersiniz? Üstelik mükemmel kokularının yanı sıra içeriklerindeki özel ferahlatıcı formüller sayesinde kendinizi tazelenmiş hissetmenizi sağlıyorlar! Seçtiğimiz bu ürünlerle cildinizi şımartmaya hazır olun.

Cilt ferahlığı

İçeriğinde nem verme özellikli bitki şekerleri olan bu kiraz çiçekli yüz misti, cildinizinde ferah bir etki yaratacak. Yağ bırakmayan yapısı sayesinde hızlıca emiliyor ve cildinizi yumuşacık yapıyor.

L’Occitane, kiraz çiçekli ferahlatıcı yüz misti, 59 TL

Yumuşak etki

Frenk üzümü tohumları, gül, baharat ve amberin harmanlanmasıyla yaratılan bu vücut losyonu ile vücudunuz harika kokacak. Hafif dokusu sayesinde ciltte hemen emilen losyonu biz çok seviyoruz.

The Body Shop, Atlas Mountain Rose, vücut losyonu, 44,90 TL

Çift etki

İçeriğindeki papatya özü sayesinde cildiniz harika kokarken aloe vera ile de ihtiyacı olan nemi kazanıyor. Gün içerisinde istediğiniz sıklıkta sıkabilirsiniz.

Victoria’s Secret, Amber Romance, 74,99 TL

Ruhunuz dinlensin

Cildinizi nazikçe temizleyen ve nemlendiren bu duş jeli, içeriğindeki portakal çiçeğinin duyuları dinlendirme özelliği ile de ruhunuzu rahatlatıyor. Banyo keyfinizi ikiye katlanacak!

Le Petit Marseillais, portakal çiçekli duş jeli,16,90 TL