C VİTAMİNLİ EN İYİ 5 ÜRÜN

Cildinizi çevresel faktörlerden en iyi şekilde koruyan C vitaminli 5 ürünü keşfedin.

C vitaminli ürün kullanmak; cildinizi korumaya, var olan hasarı onarmaya ve cildinizin bağışıklık sistemini son derece güçlendiriyor. Dolayısıyla C vitaminli ürünleri, günlük bakım rutininizin bir parçası haline getirmek önemli. Ancak unutmayın ki, kullandığınız ürünler cildinizi yüzeysel olarak besliyor. Sağlıklı bir cilt için C vitaminli gıdalardan da bol miktarda tüketmelisiniz.

Ton farkı ortadan kalksın

Eşit bir cilt görünümü sunan bu gece kremi, hem cildinizi oluşacak lekelere karşı koruyor hem de daha önceden var olan lekeleri iyileştiriyor. Kolajen üretmini de destek veriyor.

At çantaya

Yüzünüzü temizledikten sonra cildinizi ferahlatmak ya da gün içerisinde canlandırmak için kullanabileceğiniz sprey, hızlı nemlendirme özelliği ile bizim favorilerimizden.

Aydınlık gözler

Hassas göz çevresi için geliştirilen bu krem, çevresel faktörlere maruz kalan ciltler için ideal. Kırışıklıkları en aza indirgeyen ve aydınlık bir görünüm sunan göz kremini gündüz kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 15 faktörlü koruması sayesinde göz çevrenizi UV ışınlarından koruyacak.

Günlük serum

Cilt yapınızın yenilenmesine destek veren bu serumu nemlendiricinizle beraber uygulayın. 7 günün sonunda, cildinizin daha parlak ve canlı bir görünüme kavuştuğunu göreceksiniz.

Kusursuz cilt

Yüksek konsantrasyonda C vitamini içeren bu güçlü formül çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltıyor. Cildinizin yaşlanma sürecini yavaşlatarak pürüzsüz ve canlı bir cilt dokusu sağlıyor.

