BRONZLUĞUNUZU KORUMANIN 5 YOLU

BAKIM 12 saat önce Cemre Bosnalı

Bronz tenin güzelliği tartışılmaz. Peki bronz teninizi kısa sürede kaybetmemek için ne yapılmalı? Bu 5 maddeyi deneyin deriz.

Yaz gelince herkesin derdi az da olsa bronzlaşmak. Tatilde uzun süreler güneşin altında kalıp teninizi yakmayı başarıyorsunuz ancak bu emeğiniz 3-4 haftada yok oluyor değil mi? Aslında bu güzel ten renginizi kolay yöntemlerle korumak mümkün. Anahtar nokta bol nem! Bronzluğunuzu koruyacak 5 yöntemi mutlaka deneyin deriz.

Bol su için

Suyun sağlık için önemini zaten biliyorsunuz. Konu ten rengini korumak olunca, yine ilk yapacağımız şey bol su içmek oluyor. Su içmek kan dolaşımınızı hızlandırıyor. Ciltte fazla kan dolaşımı olduğu zaman, cildinizin rengi ortaya çıkıyor ve uzun süre korunuyor. Aynı zamanda su, nem seviyenizi yüksek tutup cildinizin kurumasını engelliyor. O yüzden günde en az iki litre su içerek hem kan dolaşımınızı üst seviyelere çıkartın hem de cildinizi nemlendirin.

Ölü derilerden arının

Tatile çıkmadan önce ölü derilerinizden arınmak kolay ve kalıcı bronzlaşmak için önemli. Tatil öncesi mutlaka vücudunuza kese yapın. Kese yerine vücut peelingini tercih ederseniz, tatile çıkmadan 1 ay önce uygulamaya başlayın. Haftada 1 kere kullanmanız gerekiyor, unutmayın.

Meyve sebze tüketiminizi arttırın

Kayısı, havuç, kırmızı biber gibi besinlerin içerisinde cilt tonunun korunmasını sağlayan beta-karoten bulunuyor. Bu yüzden bu yiyeceklerden bol miktarda tüketmek önemli. Ayrıca C vitamini yönünden zengin olan besinlerden de bol miktarda tüketmek gerek. Nemlendirmeye içten destek verecekleri için cildiniz kurumayacak ve ölü derileri atma ihtiyacı duymayacaksınız.

Sıcak duştan kaçının

Bronzluğunuzun kalıcılığını azaltan etkenlerden biri sıcak banyolar. Sıcak su cildinizi rahatlatıp cildinizin soyulmasına neden oluyor. Bu nedenle uzun, sıcak banyo keyfinizi kışa saklayıp ılık duş almaya ve duşlarınızı kısa tutmaya özen gösterin. Ayrıca banyo sırasında alkolsüz ve yumuşak dokunuşlu vücut temizleme ürünleri kullanın.

Ürünlerden yardım alın

Duştan sonra güneş sonrası krem sürmek, bronzluğunuzu daha kalıcı ve uzun süreli hale getiriyor. Ayrıca bronz tene besleyici badem, havuç, kayısı, fındık ve kakao yağı sürmek de cildi besleyerek, teninizin rengini korumaya yardım ediyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI