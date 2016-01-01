BANYO TUZUYLA KENDİNİZİ ŞIMARTIN

BAKIM 3 saat önce Cemre Bosnalı

Evde hazırlayabileceğiniz banyo tuzuyla, hem cildinizi arındırın hem de banyo keyfinizi ikiye katlayın!

Günün yorgunluğunu banyoda kendini şımartarak atmak isteyenlere önerimiz; banyo tuzu. Üstelik evde hazırlamak çok kolay. İçerisinde birçok mineral bulunan banyo tuzu, peeling etkisi yaratarak toksinlerinizi atmanıza ve gözeneklerinizi açmanıza yardımcı oluyor. Böylece cildiniz rahat nefes alıp canlanıyor. Aynı zamanda içerisine koyacağınız harika kokulu esans yağlar sayesinde üzerinizde stres ve yorgunluk kalmıyor. Tarifi mutlaka deneyin.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Kaya, deniz veya Himalaya tuzu

Tercihinize göre 1 tatlı kaşığı bitkisel yağ

Tercihinize göre 1 çay kaşığı aromatik kokulu yağ

1-2 damla gıda boyası

Yapılışı:

1 yemek kaşığı tuzun içerisine cildinize yumuşaklık vermesi için 1 tatlı kaşığı badem yağı ekleyin. Kokusuyla sizi rahatlatması için 1 çay kaşığı aromatik bir yağ ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra güzel bir görünüm elde etmek için 1-2 damla gıda boyası ekleyebilirsiniz. Renkli tuzlarınızı kavanozlara koyarak farklı bir banyo dekorasyonu yaratmak hoş olmaz mı?

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI