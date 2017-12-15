BANYO RİTÜELİNİZİ SPA KEYFİNE DÖNÜŞTÜRÜN

BAKIM 30 dakika önce Cemre Bosnalı

Günün stresini ve yorgunluğu sadece vücudundan değil ruhundan da atmak isteyenlere önerimiz; spayı eve taşımaları!

Yalnızca vücudunuzu değil aynı zamanda ruhunuzu temizlemeye ve dinlendirmeye ihtiyaç duydunuz günleri düşünün. İşte o zamanlarda size iyi gelecek tek şey banyo rituelinizi spa keyfine dönüştürmek. Bunu birkaç ürünle uyugulamak oldukça kolay. Tabii tek başına bu ürünleri kullanmak yeterli olmayabilir. Klasik müzik, loş bir ışık ve mum ile kendinize hoş bir ortam yaratamayı ihmal etmeyin.

Banyo bombası

Banyo toplarıyla ritüelinizi eğlenceli hale getirmeye ne dersiniz? Görünümü birbirinden tatlı olan bu banyo toplarından edinip vücudunuza aromatik bir bakım yapabilirsiniz. İçeriğinde esans yağlar bulunan topunuzu küvetin içerisine atın ve suyun içine yayılmasını bekleyin. Müthiş kokulu bu yağ karışımı hem vücudunuzu hem de cildinizi dinlendirecek.

Doğal güç

Doğal kenevir liflerinden örülmüş olan bu banyo lifi, cildinizi ölü derilerden arındırarak kan dolaşımınızı harekete geçiriyor. Böylece banyo sonrasında tertemiz ve yumuşacık bir cilde kavuşuyoruz. Daha etkili bir sonuç almak için bu lifi kenevir sabunu ile beraber kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Rengarenk bakım

İçerisinde birçok mineral bulunan banyo tuzu peeling etkisi yaratarak toksinlerinizin atılmasına ve gözeneklerinizin açılmasına yardımcı oluyor. Rahat nefes almaya başlayan cildiniz rahatlığa kavuşurken esans yağlar sayesinde üzerinizdeki tüm yorgunluk da gidiyor. Biz banyo tuzumuzu kendi zevkimize göre yapmayı tercih ediyoruz. İşte tarifimiz;

1 yemek kaşığı kaya, deniz veya himalaya tuzu

Tercihinize göre 1 tatlı kaşığı bitkisel yağ

Tercihinize göre 1 çay kaşığı aromatik kokulu yağ

1-2 damla tercih ettiğiniz renkte gıda boyası

Saten dokunuş

Kullandığınız andan itibaren cildinizde yumuşacık bir etki bırakan yağlar, kokularıyla da banyo keyfini ikiye katlıyor. Özellikle L’Occitane’ın badem duş yağını denemizi tavsiye ediyoruz. Badem yağı su ile birleşiğinde anında yoğun bir köpüğe dönüşerek cildinize mükemmel doku ve ışıltı kazandırıyor. Bayılacaksınız!

Şifalı bitki

Cildi derinlemesine nemlendiren ve anti-aging bakım sunan deniz yosunu özlü banyo ürünleri favorilerimiz arasında. Bu noktada Palmolive’in deniz yosunlu duş jeli güzel bir seçenek. Yosun özlerinin yanı sıra cilt sıkılığını arttıran yağlar ve su mineralleriyle zenginleştirilen bu ürünle cildinizi ışıl ışıl olacak.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI