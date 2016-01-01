BAKIMLI DUDAKLARIN SIRRI

BAKIM 18 saat önce Cemre Bosnalı

Soğuk havalarda çatlayan dudaklarınızdan şikayetçiyseniz, yapmanız gereken düzenli olarak peeling uygulamak!

Cildimizin ekstra bakıma ihtiyaç duyduğu günlere geldik. Soğuk havalar nedeniyle fazlasıyla kurumaya başlayan cildimiz bol miktarda neme ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde dudaklarımız da. Soğuk havalarda dudaklarımız çatladığı ve kuruduğu için ölü deri görünümü oluşuyor ve bakımsız görünüyor. Ölü deriden kurtulamadığınız sürece sürdüğümüz rujlar da oldukça kötü gözüküyor. Bunu engellemenin tek yolu dudak peeling’i kullanıp gün içerisinde bolca nemlendirmek. Dudak peeling’inizi satın alabileceğiniz gibi evde de kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Peeling sonrası dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın!

Tarif:

İhtiyacınız olan malzemeler; dudak balmı, hindistan cevizi yağı ve şeker. Lip balm’ın hepsini bir kaba koyup ezin. 2 çay kaşığı şeker koyup karıştırın. Karışımın üzerine 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını da ekleyin ve tüm malzemeleri harmanlayın. Hazırladığınız peeling’i uzun süre cam şişede saklayabilirsiniz.

Bir başka tarif ise 1 çorba kaşığı şeker, yarım çay kaşığı zeytinyağı ve yarım çay kaşığı bal karışımı. Oldukça basit!

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