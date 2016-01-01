4 DOĞAL NEMLENDİRİCİ

BAKIM 1 saat önce Cemre Bosnalı

Ev yapımı peeling ve maske tariflerimizi uyguladıktan sonra geriye doğal yollarla cildinizi nemlendirmek kalıyor. Güzelleşmeye içten destek veren 4 doğal nemlendiriciyi deneyin.

Yüzünüzü ne kadar temizlerseniz temizleyin nemsiz kaldığı sürece bakımsız görünmeye devam ediyor. Bu yüzden cilt bakımınızın son adımı olan nemlendiriciler son derece önemli. Ancak rutin bakımınızı uygularken kimyasal madde içeren kremler kullanmak istemiyor olabilirsiniz. O zaman yapacağınız şey doğanın gücünden faydalanmak.

Saf zeytinyağı

Cilde iyi gelen esansiyel yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengin olan saf zeytinyağı, nemlendirici özelliğinin yanı sıra doğal bir anti-ageing. Düzenli kullanımda kırışıklıklarınızın azaldığını göreceksiniz. Zeytinyağını ince bir tabaka halinde cildinize uygulayıp 15 dakika beklemeniz yeterli.

Organik bal

Cildi ölü derilerden arındırma ve hücreleri yenileme özelliği olan bal, cildin canlanmasına destek veriyor. Gece yatmadan önce bir miktar bal sürüp 20 dakika bekleyin. Birkaç uygulamadan önce cildinizin yumuşacık, canlı ve nemli olduğunu göreceksiniz.

Avokado

Avokadonun çekirdeğini çıkardıktan sonra iç tarafını cildinizde gezdirip 15 dakika bekleyin. Avokadonun içerisinde yer alan mineraller ve vitaminler cildinizin dem dengesini sağalayacak.

Badem yağı

Badem yağı, bol miktarda A ve B vitaminleri içerdiği için cildinizi derinlemesine nemlendiriyor, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm sunuyor. Ayrıca göz etrafınızdaki mor kısımlara badem yağı uygulamanız, kararmaların ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI