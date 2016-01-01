ART UP HAPPY İSTANBUL 5 YAŞINDA!

ADRESLER 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Kusursuz hizmet ilkesini misyon edinerek yol çıkan Art Up Happy Hair İstanbul, 5 yıllık başarısını kutladı!

Gül Ulusoy ve Engin Çam ortaklığı ile kusursuz saçlar tasarlamaya devam eden Art Up Happy Hair İstanbul, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu bir parti ile 5. yaşını kutladı. Birçok ünlünün katılım gösterdiği ve gün boyu devam eden davete ilgi büyüktü.

Müşteri sadakatinın ön planda olduğu başarılı salon Art Up Happy Hair İstanbul, genç ve dinamik ekibinin yanı sıra mimari tasarımı ile de dikkat çekiyor. Mütevazi tavrı ve çalışkanlığı ile sektörde 20 yılı deviren Gül Ulusoy ve genç jenerasyonu temsil eden Engin Çam’ın uyumlu enerjisiyle harika tasarımlar ortaya çıkıyor. Başarılarının 5. yıldönümünü kutlayan ikili ise bu kutlamanın aslında yeni başlangıçlara vesile olacağının altını çiziyor.

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