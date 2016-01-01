8 YILDIZIN GÜZELLİK MARKASI

GÜZELLİK 9 saat önce

Neredeyse trend olan markalaşma durumunun etkisi altına giren 8 ünlü ve markaları...

Filmler, sahneler, defileler ya da reality show’lar… Ünlüler, başarılarını tüm dünyaya kanıtlamaları ve isimlerini duyurmalarının ardından çoğunlukla markalaşma yoluna gidiyorlar. Özellikle son zamanlarda kendi güzellik markalarını yaratan ünlüler giderek artarken bu durum bir nevi trend olmuş durumda. Kim Kardashian West’in de bu kervana katılmasıyla, kimler güzellik sektörüne damga vurmuş inceleyelim.

1. Kylie Jenner

Listenin en popüler isimlerinden olan Kylie, şöhretini ilk önce ailesine sonra da bundan aldığı güçle yarattığı markası Kylie Cosmetics’e borçlu. Mat rujlarıyla kendini kanıtlamasından sonra ürün yelpazesini gittikçe genişletiyor genç yıldız.

2. Victoria Beckham

Modanın her zaman bir parçası olduğunu kanıtlayan Victoria Beckham, Estee Lauder ile yaptığı işbirliğiyle makyaj meraklılarının favorisi olan pek çok ürüne imzasını attı.

3. Miranda Kerr

Güzel manken, diğer isimlerden farklı olarak cilt bakımını ön planda tutuyor. Kora Organics isimli markası doğal içerikleriyle dikkat çekici.

4. Gwyneth Paltrow

Kıyafetten ev eşyasına oldukça geniş seçeneklerin yer aldığı Goop, Juice Beauty ile yaptığı işbirliğiyle cilt bakımı ve güzellik ürünlerine de yer veriyor.

5. Eva Mendes

Pigmentli farlarıyla kalp çalan Circa Beauty’nin arkasındaki isim Eva Mendes’ten başkası değil.

6. Jessica Alba

Güzellik denilince akla gelebilecek hemen hemen her şeyi bünyesinde bir araya getiren Honest Beauty, giderek büyümeye devam ediyor.

7. Mary Kate – Ashley Olsen

Kurdukları Elizabeth and James markasına daha sonradan dahil ettikleri Nirvana parfümleri şişe tasarımları başta olmak üzere vanilya, çiçek ve odunsu kokularıyla ön planda.

8. Ashley Tisdale

High School Musical serisiyle ve etkileyici sesiyle tanıdığımız Ashley Tisdale yakın bir zamanda Bh cosmetics ile bir araya gelerek Illuminate markasını kurdu. Uygun fiyatları, far paletleri ve allıklarıyla ün kazanmış durumda.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE