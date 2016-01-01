75. GOLDEN GLOBE’UN EN İYİ 5 SAÇ MAKYAJ GÖRÜNÜMÜ

GÜZELLİK 9 saat önce Cemre Bosnalı

Dün gece gerçekleşen 75. Altın Küre Ödülleri’nde favorimiz olan 5 saç makyaj görünümünü derledik.

Oscar’ın habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri, dün akşam Beverly Hills’de görkemli bir törenle sahiplerine kavuştu. Tabii kırmızı halıda yine müthiş görünümler ortaya çıktı. Hollywood’daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla herkes siyah giyme kararı almıştı. Birbirinden güzel siyah kıyafetler seçen ünlüler tarzlarına göre de saç makyajını yaptı. Biz de favorimiz olan 5 görünümü seçtik. Bir davete giderken ilham alabilirsiniz!

Dakota Johnson

Gevşek ve aşağıdan bir at kuyruğu yapan Dakota Johnson, kakülü ise harika görünüyor. Makyajda bol maskara ve doğal ten görünümünü tercih eden oyuncuyu biz çok beğendik.

Jessica Biel

Kısacık saç tarzını çok sevdiğimiz Jessica Biel’in smokey eye görünümü bizce çok hoş.

Jessica Chastain

Turuncu rengi çok yakıştırdığımız Jessica Chastain’ın, saçlarında su dalgası görüyoruz. Simli far ve kırmızı ruj sürerek gözlerini ve dudaklarını ön plana çıkarmayı tercih etmiş. Sizce de ten ve saç rengine çok yakışmamış mı?

Angelina Jolie

Angelina Jolie gevşek topuzu ve yoğun göz makyajı ile çok romantik bir görünümde.

Kendall Jenner

Yok gibi bir makyaj görünümü tercih enden Kendall Jenner’in gözlerinde maskara teninde hafif bir makyaj, dudaklarında ise nude ruj görüyoruz. Sade ve şık!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI