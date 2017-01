YENİ TREND: NO MAKE UP MAKE UP

Genel MODA HABER 1 sene önce

Son zamanlarda Hollywood'da sade güzellik ön plana çıkmaya başladı. Artık eskisi gibi ağır ve keskin makyajlar tercih edilmiyor. Herkes olabildiğince doğal güzellikten yana. Tabii birkaç dokunuş elbet gerekli. Siz de doğal görünüp bir yandan da kendinizi oldukça güzel hissetmek istemez misiniz? Bunun için izlemeniz gereken bir kaç yol var. Hazırlayan: Polen Müge Korkmaz

Öncelikle her sabah yüzünüzü yüz için özel üretilen nazik bir sabunla temizleyin. Temizlenen cilt her zaman daha parlak ve canlı görünecektir. Temizledikten sonra yüzünüze BB kremi uygulayabilirsiniz. Böylece hem yüzünüzde renk dengesi sağlayacak hem de lekeleri kapatmış olacaksınız.

BB Krem, Esteé Lauder, 30 ml., 116 TL

Concealer’sız olmaz! Göz altlarımızı hafif aydınlatmak her zaman yüzümüze daha hoş bir görünüm kazandırıyor. Özellikle yorgun günlerimizin kurtarıcısı Concealer iyi ki var! İster küçük bir fırça yardımıyla, isterseniz parmağınızla göz altı kapatıcınızı uygulayın. Fakat bu ürünü kullanırken biraz dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla uyguladığınızda gerçekten hiç hoş gözükmüyor! Olabildiğince az miktarda, amaca uygun şekilde kullanırsanız No make up make up trendi için daha uygun olacak gibi!

Göz altı kapatıcısı, Clinique, 79 TL

Soft renklerde bir allık yüzünüzü canlandıracak! Doğal renkleri tercih ederseniz, daha makyajsız bir görüntü elde edersiniz. Allığınızı fırçanıza sürün, fırçanıza hafifçe üfleyin ki renk bir anda yanağınızda patlamasın. Elmacık kemiklerinize doğru hafif şekilde uygulayın.

Allık, Clinique, 119 TL

Gözler çok önemli. No make up make up trendinde genelde kalem veya eyeliner, far gibi ürünler kullanılmıyor. Olabildiğince sade, olabildiğince makyajsız görünmek trendin amacı. Sadece bir rimel kullanabilirsiniz. Hatta daha sade olayım derseniz su bazlı, renksiz rimelleri tercih edebilirsiniz. Ama kirpikleriniz belirgin olması adına siyah veya kahve tonlarında bir rimel yüzünüzdeki yorgunluk izlerini silecektir.

Rimel, Shiseido, 109 TL

Bu adımları izledikten sonra No Make up Make up trendine dahil oldunuz demektir! Aynaya bir bakın, ne kadar da doğal ve güzelsiniz! Hollywood yıldızlarından Leighton Meester akımın öncülerinden. O galalarda bile doğallıktan ve sadelikten yana.