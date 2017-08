STİLİSTLERİ KİM?

Genel 11 saat önce Dilruba Karaköse

Kardashian ve Jenner'ların fark yaratan tarzlarında kimler etkili oluyor inceliyoruz.

Her daim flaşların altında bir yaşam… Popülerlikleri hiçbir şekilde azalmazken, aksine gün geçtikçe yeni haberlerle biraz daha hayatlarımızın parçası oluyorlar. Kardashian ve Jenner’lar, “Keeping Up with the Kardashians” programıyla tanınmış olsalar da artık, ailenin her ferdi tek başına fazlasıyla ünlü. Bu da beraberinde bazı sorumlulukları getiriyor.

Özellikle tarzlarıyla sıklıkla mercek altına alındıklarından, bu konu dünyanın neredeyse en gözde ailesi için oldukça önemli. Daha önce Monica Rose Kardashian ve Jenner’lara stil danışmanlığı yaparken, ayrılışının ayrından farklı stilistlerle yollarına devam ediyorlar. Bakalım kız kardeşler kimler tarafından giydiriliyor:

Kylie Jenner ve Khloe Kardashian

İkilinin stilistliğini Jill Jacobs yapıyor. Geçmişte Monica Rose’un asistanlığını yaparken, şimdi aileyle çok daha yakın bir ilişkisi var. Kırmızı halıyla birlikte özel hayatlarında da Kylie ve Khloe’nin seçimlerinde etkisi büyük.

Kendall Jenner

Ailenin genç modeli Kendall, stylist seçimini çok doğru yapmışa benziyor. Zira 2013 yılından beri Beyonce ile çalışan Marni Senofonte’yi işe alarak tarzında harikalar yaratıyor.

Kim Kardashian West

Parsons School of Design in New York mezunu Simone Harouche, Kim Kardashian’ın stilistliğini yaparken aynı zamanda yakın arkadaşı haline gelmiş. Aynı zamanda Chloe Moretz, Miley Cyrus ve Nicole Richie gibi isimlerle de çalışıyor.

Kourtney Kardashian

17 yaşında kariyer hayatına başlayan Dani Michelle, Carrie Underwood, Kate Upton ve Justin Bieber gibi geniş müşteri portföyüne, ailenin sansasyonelden belki de en uzak ismi Kourtney Kardashian’ı da eklemiş.

