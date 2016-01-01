Siemens Ev Aletleri’nden yenilikçi bir teknoloji

Genel 1 gün önce

Siemens Ev Aletlerin’den “sonunda geldi” dedirten bir teknolojisi ile mükemmel yemekler artık şans değil.

Tüm dünya üzerinde yer alan herhangi bir teknolojik ürünün, 10 yıl öncesi ve sonrası diye farkını incelediğinizde ağzımızın açık kalması işten bile değil. Ve buna şaşırmak gayet normal. Gün be gün değişen teknolojik materyallerin hakimiyetine ise kapılmak zorundayız. Zaman teknoloji çağı. Ve bu çağa ayak uyduran bir diğer sektör mutfak teknolojileri. Alanında başarılı, inovatif çözümler sunan Alman devi Siemens’in size oldukça yararlı bir haberi var.

Mutfak teknolojileri sessizce gelişse de evlerimizin içine girdiğinde farkedebiliyoruz. Ancak bahsedeceğimiz yeni ocak sistemi “vay sonunda yapmışlar” dedirten türden. Evimizde, her gün yemek pişirdiğimiz ocaklarımızın iki kademe halinde olduğunu biliyorsunuz. Ya çok kısık ya da halk dilinde çok harlı olarak tabir edilen maksimum seviye. İşte Siemens Ev Aletleri tam da burada devreye giriyor. stepFlame teknolojisiyle hayata geçirdiği yeni ocaklar tam 9 seviyeden oluşan hassas alev kontrolüne sahip. 1’den 9’a kadar numaralandırılmış, kademe kademe artan alev sistemi ile hangi yemeği nasıl pişireceğiniz size kalmış. Mükemmel sonuçlar için kusursuz bir teknoloji değil mi sizce de? Detaylı incelemek için tıklayın.