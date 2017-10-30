DOĞAL YÜZ GERDİRME

Genel 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Instagram’ın cezbedici yeni akımını keşfettiniz mi?

Instagram, 2017 yılını trend cümbüşüyle geçirdi. Dikkat çekici onlarca akım birbirini takip ederken, biz de anbean keşfetlerimizin nabzını tuttuk. Örneğin 2017’nin Instagram hitlerinden biri “bambi pozu”ydu. Ünlü dünyası uzunca bir süre Instagram hesaplarını bu pozun hakimiyetine bıraktı.



Oversized şapkaların yıldız olduğu fotoğraflar ve KiraKira çılgınlığı da diğer popüler trendlerimizdendi. Peki bu kadar dinamik bir yapıya sahip olan Instagram’ın yeni akımı ne olduğunu merak ediyor musunuz? Biz size söyleyelim… Güzel bir duş aldıktan sonra saçlarınızı baş havlusuyla sarıyorsunuz ve fotoğraf çekiyorsunuz. Fotoğrafınızı #towelseries hashtag’i ile kişisel hesabınızda paylaştıktan sonra akıma dahil olmuş oluyorsunuz. Her ne kadar ilginç görünse de Instagram dünyası bu akıma çoktan kapıldı bile. Keşfetlerinizde hala bu temada fotoğraflara rastlamadıysanız, bu günden sonrası için kendinizi hazırlamalısınız!

Trendlerin herhangi bir amaca hizmet ettiği genelde görülmez ancak bu “havlu” trendinin cezbedici birkaç etkisi var. Mesela saça sıkıca sarılmış bir havlu, yüzün gergin ve aydınlık görünmesine olanak sağlıyor. Dünyaca ünlü sinema oyuncuları Sophia Loren ve Elizabeth Taylor’ı düşünün. Pembe baş havlusuyla ikonikleşen bu iki güzel yıldızın elbette bildiği bir şeyler vardı!

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mario Testino’nun “Havlu Serisi” için poz veren Alexa Chung ve Pharrell Williams gibi isimlerleri de görebileceğiniz, yaklaşık 20 bin gönderiye ulaşan #towelseries hashtagini mutlaka ziyaret etmelisiniz.

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