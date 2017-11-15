BURAK ÖZÇİVİT’Lİ EMAAR TANITIM FİLMİ

Genel 20 saat önce Yunus Başaran

Sosyal medyada en çok konuşulan AVM haline gelen Emaar Square Mall, yeni tanıtım filminde de Burak Özçivit'i tercih etti.

Dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Emaar’ın ülkemizdeki ilk AVM’si Emaar Square Mall’a yapılan yatırım o denli büyük ki, AVM’yi ziyaret edenler nedenini gayet iyi anlayabiliyorlar. Arap dünyasının gözlerini diktiği, büyük yatırımlara yer verilen İstanbul’un nadide köşesi Çamlıca’da konumlanan Emaar Square Mall, yılda 25 milyon ziyaretçi ve dakikada 100 kişi ağırlama hedefiyle yola çıktı. Amacına ulaşmaya ramak kaldığını ise sosyal medyada en çok konuşulan AVM olmasıyla da kanıtlamış oldu.

Emaar Square Mall’un ilk reklam filminde yer alan ünlü oyuncu Burak Özçivit ile güzel bir frekans yakalayan marka, ikinci reklam filmiyle de bu sinerjiyi pekiştirdi. Çekilen yeni reklam filmiyle Burak Özçivit ise hayranlarını İstanbul’u yaşamaya Emaar’a davet ediyor. İlk film geçtiğimiz Ağustos ayında yayınlanmış, Körfez Ülkeleri’ni hedeflemiş, gelecek turist ve yatırımcıların da ilgisini fazlasıyla çekmişti.

Yeni kampanya videosuyla bu hedeflerine hızlıca ilerleyen Emaar ve Burak Özçivit ikilisine başarılar diliyoruz.



YAZI YUNUS BAŞARAN